Košarkarice v zadnji cikel kvalifikacij za EP s pomembno spremembo

Izbrana vrsta zaradi težav z novim koronavirusom ne bo popolna. Virus je zašel v vrste celjskega kluba, tako da bodo tokratno reprezentančno akcijo primorani izpustiti Lea Debeljak in Mojca Jelenc ter selektor Damir Grgić in njegov pomočnik Jure Krajnc.

Ne glede na to, da se jim bo desetdnevna karantena iztekla tik pred reprezentančnim zborom, jim protokol Mednarodne košarkarske zveze ne omogoča vstopa v kvalifikacijski mehurček, saj bo od okužbe do začetka kvalifikacijskega cikla minilo premalo časa. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu bo reprezentanco zato vodil Slavko Duščak, pri delu pa mu bosta pomagala Predrag Radović in Marko Dimnik.

V zadnjem kvalifikacijskem ciklu bo slovensko žensko reprezentanco vodil Slavko Duščak (levo). Foto: Vid Ponikvar

Cilj: dve zmagi in prvo mesto v skupini

"Reprezentanca se znova ne bo sestala v popolni postavi, tokrat bo odsotna tudi polovica trenerskega štaba, a naši cilji in pričakovanja ostajajo enaki. Kvalifikacije želimo končati z dvema zmagama in s prvim mestom v skupini. S selektorjem Grgićem smo dnevno v stikih in pripravljamo strategijo za tekmi. Dekleta so že večkrat dokazala, da jih nič ne vrže s tira, in verjamem, da bodo tudi tokrat prikazala igro, ki reprezentanco krasi zadnja leta," pred tekmami pravi Duščak.

Na reprezentančni zbor za tekmi z Islandijo in Bolgarijo so vabljene Nika Barič (Birevim Elezig), Merisa Dautović (Maribor), Zala Friškovec (Szekszard), Teja Goršič (Hannover), Tina Jakovina (Kangoeroes Mechelen), Aleksandra Krošelj (Kangoeroes Mechelen), Eva Lisec (Dinamo Kursk), Teja Oblak (USK Praga), Annamarija Prezelj (Quesos El Pastor), Eva Rupnik (Rheinland Lions Köln), Maruša Seničar (Cinkarna Celje) in Tina Trebec (Montbrison).

Pred dokončno zeleno lučjo za vstop v ljubljanski mehurček igralke in člane štaba, ki še nimajo prisotnih protiteles proti novemu koronavirusu, v petek čaka novo testiranje. Poleg že omenjenih košarkaric celjskega kluba so s širšega seznama izpadle še Tina Cvijanovič, Gala Kramžar in Urša Žibert.

Na lestvici kvalifikacijske skupine A s štirimi zmagami vodijo Slovenke, po dve zmagi in dva poraza so zbrale Grkinje in Bolgarke, zadnje Islandke pa še niso okusile slasti zmage.

"Tudi v tem kvalifikacijskem ciklu se bomo spoprijeli z novo izkušnjo. A sem prepričan, da to na reprezentanco in samo igro ne bo imelo velikega vpliva. Z dekleti in štabom smo skupaj že dlje časa, dobro se poznamo in imamo postavljen sistem igre, ki nam prinaša rezultate. Komaj čakam, da jih vidim na delu, saj so dekleta v tekmovalnem ritmu in v klubskih sredinah kažejo odlične predstave," pa pred tekmama dodaja selektor Grgić.