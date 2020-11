Slovenkam lahko le še čudež prepreči nastop na evropskem prvenstvu

V zadnjem krogu drugega kvalifikacijskega ciklusa za evropsko prvenstvo so se slovenske košarkarice pomerile še z gostiteljicami Grkinjami in si z zmago 77:70 domala že zagotovile vstopnico za EuroBasket. Tega jim lahko odnese le še čudež.

Slovenke so drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo sklenile brez poraza. Po tem ko so v soboto pričakovano nadigrale Islandijo, so si danes z zmago nad veliko težjo tekmico Grčijo že domala priborile nastop na ženskem EuroBasketu, ki ga bosta med 17. in 27. junijem prihodnje leto gostili Španija in Francija.

V mehurčku v Heraklionu na Kreti so Slovenke gostiteljice premagale s 77:70, četa selektorja Damirja Grgića pa je bila oslabljena, saj zaradi pozitivnega testa na koronavirus nista smeli igrati Nika Barič in Tina Jakovina. Najboljša strelka je bila tokrat Shante Evans z 22 točkami, 12 jih je dodala Eva Lisec, po deset pa Annamaria Prezelj, Lea Debeljak in Aleksandra Krošelj.

Zaključek tekme brez treh ključnih igralk

Slovenija je do zmage prišla zasluženo, čeprav se je morala na poti do nje prebiti čez visoke ovire. Ob tem, da je ostala brez kapetanke Nike Barič in Tine Jakovine, je zaključek tekme zaradi petih osebnih napak odigrala brez treh ključnih igralk, Teje Oblak, Shante Evans in Aleksandre Krošelj.

Kljub temu je ubranila prednost, ki si jo je priigrala v drugi polovici tretje četrtine (52:41). V zadnje tri minute, ko so na klopi obsedele omenjene tri igralke, ki so skupaj dosegle 39 od 77 točk Slovenije, je bil izid 71:66.

Shante Evans je bila z 22 točkami najboljša strelka tekme, a njenega konca ni dočakala na parketu. Foto: FIBA

Bilo je napeto

Ključna koša sta dosegli Eva Lisec in Lea Debeljak. Prva je 150 sekund pred koncem zadela polaganje in dodatni prosti met za 74:68, Debeljakova pa je minuto in pol pred koncem zadela trojko v zadnji sekundi napada za 77:70.

Shante Evans, ki je na četrtkovi tekmi proti Islandiji (94:58) dosegla 21 točk, jih je danes zbrala 22 (met 8:13, 9 skokov, indeks 24). Eva Lisec je dodala 12 točk in 8 skokov, Annamaria Prezelj, najboljša strelca proti Islandiji (23 točk), pa je tako kot Lea Debeljak (trojke 2:4) in Aleksandra Krošelj zbrala deset točk. Dvomestna je bila tudi Maruša Seničar, ki je bila ob 10 skokih in petih podajah druga najbolje ocenjena igralka Slovenije (18).

Še formalnost v Ljubljani

V zadnjem kvalifikacijskem ciklusu, ki bo potekal v Ljubljani med 31. januarjem in 7. februarjem prihodnje leto, se bodo Slovenke 4. februarja pomerile še z Bolgarijo in 6. februarja na povratnem dvoboju še z Islandijo. A ti tekmi bi morali biti zgolj formalnost.

Kvalifikacije za EP (Ž), skupina A, 4. krog Sobota Bolgarija : Islandija 74:53 Grčija : Slovenija 70:77

Grčija : Slovenija 70:77 (54:64, 36:38, 20:28) Dvorana Dyo Aorakia, brez gledalcev, sodniki: Yalman (Turčija), Stoica (Romunija), Ovinov (Rusija). Slovenija: Krošelj 10, Oblak 7, Prezelj 10 (4:4), Seničar 2 (2:2), Goršič 4, Lisec 12 (2:2), Debeljak 10, Evans 22 (6:9). Grčija: Stamolampro 22 (4:6), Bosgana 8 (4:7), Alexandri 8, Vintsilaio 2 (2:2), Nikolopolo 15 (6:6), Spanu 9 (5:7), Christinaki 3, Fasula 3 (1:2). Prosti meti: Slovenija 14:17, Grčija 22:30. Met za tri točke: Slovenija 5:17 (Krošelj 2, Debeljak 2, Oblak), Grčija 8:24 (Stamolampro 4, Alexandri 2, Nikolopolo, Christinaki). Osebne napake: Slovenija 28, Grčija 21. Pet osebnih: Evans (37.), Oblak (37.), Krošelj (38.).