Slovenke po visoki zmagi do prve zaključne žoge

Slovenske košarkarice so na tretji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo prišle še do tretje zmage. Čeprav v ekipi ni bilo na covid-19 pozitivnih Nike Barič in Tine Jakovina, so slovenske košarkarice v Grčiji s kar 94:58 premagale Islandijo.

Čeprav so Slovenke nastopile oslabljene, saj sta v hotelu v Heraklionu izolirani zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus ostali Nika Barič in Tina Jakovina, Islandke niso imele nobenih možnosti za presenečenje.

Najboljše strelke pri Sloveniji so bile Anamaria Prezelj s 23 točkami, Shante Evans z enaindvajsetimi in Aleksandra Krošelj, ki jih je dosegla šestnajst.

Damir Grgić, selektor Slovenije: "Čestitke igralkam in celotnemu štabu reprezentance. Tekmo so nadzorovali od prve do zadnje minute in pokazali, da smo veliko boljša reprezentanca od Islandije. Imamo tri zmage v žepu, v soboto pa nas čaka že prva zaključna žogica za uvrstitev na EP. Veseli me, da smo danes ohranili svežino, ki jo bomo potrebovali v soboto, ko bo tekma zagotovo bolj napeta in izenačena."

Izbranke selektorja Damirja Grgića so zabeležile tretjo zmago v skupini A in ob stoodstotnem izkupičku ostajajo na prvem mestu. Glede na to, da se bodo na prvenstvo uvrstile zmagovalke skupin in še pet najbolje drugouvrščenih iz devetih skupin, si lahko Slovenija že to soboto z zmago proti Grčiji zagotovi tretji zaporedni nastop na EP, ki bo od 17. do 27. junija v Franciji in Španiji.

Februarja 2021 sledi še zadnji kvalifikacijski cikel, slovenske košarkarice pa bodo tekmi proti Bolgariji in Islandiji igrale doma, saj je prav ta teden Košarkarska zveza Slovenija dobila gostiteljstvo enega od februarskih mehurčkov.

Slovenija : Islandija 94:58 (30:17, 59:31, 77:48) Dvorana Dyo Aorakia, brez gledalcev, sodniki: Stoica (Romunija), Boubert (Francija), Meirson (Izrael). Slovenija: Krošelj 16 (2:2), Oblak 12 (3:3), Cvijanović 3 (1:1), Prezelj 23 (4:4), Seničar 2, Lisec 7 (2:2), Debeljak 7 (0:1), Evans 21 (5:6), Dautović 3 (3:4). Islandija: B. Hinriksdottir 8, Sigurdardottir 2, Henningsdottir 5, Amundadottir 6 (3:4), H. Jonsdottir 4 (1:2), T. Jonsdottir 10, S. Hinriksdottir 23 (7:10). Prosti meti: Slovenija 20:23, Islandija 11:16.

Met za tri točke: Slovenija 6:21 (Krošelj 2, Debeljak, Lisec, Oblak, Prezelj), Islandija 7:29 (B. Hinriksdottir 2, T. Jonsdottir 2, Henningsdottir, H. Jonsdottir, Amundadottir).

Osebne napake: Slovenija 20, Islandija 21.

Pet osebnih: Karlsdottir (39.).