Grgić reprezentančni seznam razširil še s tremi košarkaricami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za nastop v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo v Franciji in Španiji, ki bo med 17. in 27. junijem, kandidirajo še Urša Žibert (Tosama Ledita), Merisa Dautović (Maribor) in Gala Kramžar (Triglav).

Slovenske košarkarice še dober teden dni loči od zadnjega, tretjega cikla kvalifikacij za EP proti Bolgariji in Islandiji. Varovanke Damirja Grgića le še formalnosti ločijo od tretjega zaporednega nastopa na EP. Vseeno je selektor razširil seznam igralk zaradi nepredvidljivega položaja s covidom-19.

V zadnjih dneh je namreč po informacijah KZS koronavirus zašel v vrste celjskega kluba, ki ima na reprezentančnem seznamu tri igralke, vse pa so bile v bližnjem stiku z okuženo osebo.

Urša Žibert, Merisa Dautović in Gala Kramžar so, tako kot preostala štirinajsterica igralk in člani štaba, že opravile prve teste, ki jih zahteva Fibin protokol vstopa v kvalifikacijski mehurček.

Selektor Damir Grgić bo dvanajsterico košarkaric za tekmi proti Bolgariji in Islandiji določil po prejemu izvidov uvodnih testiranj v začetku naslednjega tedna. Reprezentanca se bo zbrala v nedeljo, 31. januarja v popoldanskih urah in zvečer v dvorani Stožice opravila prvi trening.

Razširjeni seznam

Nika Barič (Birevim Elezig, Turčija), Tina Cvijanovič (Delser LSB Videm, Italija), Merisa Dautović (Maribor), Lea Debeljak (ŽKK Cinkarna Celje), Zala Friškovec (KSC Szekszárd), Teja Goršič (Hannover, Nemčija), Tina Jakovina (Kangoeroes Mechelen, Belgija), Mojca Jelenc (ŽKK Cinkarna Celje), Gala Kramžar (Triglav), Aleksandra Krošelj (Kangoeroes Mechelen, Belgija), Eva Lisec (Dinamo Kursk, Rusija), Teja Oblak (USK Praga, Češka), Annamaria Prezelj (Quesos El Pastor, Španija), Eva Rupnik (Rheinland Lions Köln, Nemčija), Maruša Seničar (ŽKK Cinkarna Celje), Tina Trebec (Montbrison, Francija), Urša Žibert (Tosama Ledita)