Danes bi rade vse pospravile pod streho

Brez selektorja Damirja Grgića, ki prestaja karanteno zaradi okuženosti s koronavirusom, bo slovenska ženska košarkarska reprezentanca odigrala današnji obračun z Bolgarijo in sobotnega z Islandijo. Poveljeval ji bo nadomestni selektor Slavko Duščak, sicer Grgićev pomočnik.

Na prvenstvo, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostila španska Valencia in francoski Strasbourg, so že uvrščene Belgija, Srbija in Švedska ter kot gostiteljici Francija in Španija. Danes si lahko nastop na prvenstvu zagotovi novih šest reprezentanc. Poleg Slovenije še Belorusija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka in Velika Britanija. Igra Bolgark sloni na veliko hitrih metih z razdalje, tako da bo ključ do uspeha zavzeta in agresivna igra v obrambi, ki na drugi strani omogoča tudi doseganje lahkih košev iz hitrih protinapadov.

Vse bi rade rešile že danes

"Dekleta smo v dobrem tekmovalnem ritmu, in verjamem, da se bo to videlo tudi na igrišču. Vsi v reprezentanci se zavedamo pomembnosti tekme z Bolgarijo. Igramo na domačem parketu in gremo po zmago. Trenerji so nam dali informacije glede bolgarske igre, in dobro smo pripravljene. Pokazati moramo srčnost in borbenost. Ključ do uspeha bo agresivna obramba," poudarja Teja Oblak.

Na obeh tekmah ekipi ne bo poveljeval Damir Grgić, ki je zaradi koronavirusa v karanteni. Foto: Vid Ponikvar

Nekaj zdravstvenih težav je imela Tina Trebec, a je optimistična: "Na žalost sem zaradi poškodbe in bolezni v zadnjem obdobju izpustila nekaj reprezentančnih akcij. Tako sem zelo vesela, da sem znova zraven. Vsakič, ko se dekleta zberemo, je to čisto poseben in zelo pozitiven občutek. V Bolgariji sta dva glavna kluba, iz katerih prihaja večina reprezentantk, in že dlje časa igrajo skupaj. Podobno pa velja tudi za nas. Ne glede na to, proti komu igramo, moramo že od samega začetka prikazati svojo igro. Agresivna obramba in hitri protinapadi nas morajo "krasiti" tudi na tekmi proti Bolgariji.''

Slovenke in Bolgarke so do sedaj odigrale le dve medsebojni tekmi. Junija leta 2013 so bile v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo s 57:52 uspešnejše Bolgarke, v aktualnih kvalifikacijah pa so se zmage razveselile slovenske košarkarice. 17. novembra 2019 so bile v Sofiji boljše z 72:64.