Slovenske košarkarice negativne na testih in pripravljene na ljubljanski mehurček

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je zbrana v Ljubljani, kjer jo v četrtek in soboto čakata zadnji dve tekmi v kvalifikacijah za EP 2021. Pred vstopom v mehurček oziroma varovano okolje so vse igralke in strokovni štab opravili teste na novi koronavirus, vsi izvidi pa so bili negativni, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Slovenke, ki so praktično že uvrščene na prvenstvo v Franciji in Španiji, se bodo najprej pomerile z Bolgarijo, nato pa še z Islandijo. Z eno zmagi bi si zagotovile prvo mesto v skupini.

Reprezentantke je na zboru v Austria Trend hotelu pozdravil Slavko Duščak, ki bo ob odsotnosti Damirja Grgića - ta po pravilih Fiba zaradi prebolelega covida-19 ne sme voditi ekipe - poveljeval slovenski zasedbi. Do četrtkove tekme ob 16.15 s prenosom na Kanalu A bodo Slovenke opravile osem treningov.

Na reprezentančni zbor za tekmi z Islandijo in Bolgarijo so vabljene Nika Barič (Birevim Elezig), Merisa Dautović (Maribor), Zala Friškovec (Szekszard), Teja Goršič (Hannover), Tina Jakovina (Kangoeroes Mechelen), Aleksandra Krošelj (Kangoeroes Mechelen), Eva Lisec (Dinamo Kursk), Teja Oblak (USK Praga), Annamarija Prezelj (Quesos El Pastor), Eva Rupnik (Rheinland Lions Köln), Maruša Seničar (Cinkarna Celje) in Tina Trebec (Montbrison).

"Zelo sem vesela, da smo se z dekleti znova zbrale. V prejšnjem kvalifikacijskem ciklu smo opravile dobro delo in upam, da to potrdimo tudi na domačem parketu, zmagamo ti dve tekmi ter se uvrstimo na evropsko prvenstvo. Igralke smo v boljšem tekmovalnem ritmu kot novembra in pričakujem, da bomo dobro klubsko formo prenesle tudi v reprezentanco. To, da z nami ni selektorja, bo resda neka nova izkušnja, a punce imamo svoje kvalitete in z ostalimi trenerji bomo stopili skupaj ter nadomestili delo glavnega stratega," je povedala Teja Oblak.

Kvalifikacije za EP, skupina A 3. kvalifikacijski cikel, Ljubljana, Arena Stožice 5. krog:

Četrtek, 4. februar:

16.15, Slovenija - Bolgarija

19.15, Islandija - Grčija 6. krog:

Sobota, 6. februar:

17.00, Slovenija - Islandija

20.00, Bolgarija – Grčija

Lestvica: 1. Slovenija 4 tekme – 8 točk

2. Grčija 4 – 6

3. Bolgarija 4 – 6

4. Islandija 4 – 4

