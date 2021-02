Slovenke po zmagi nad Bolgarijo že uvrščene na EuroBasket

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca si je danes z zmago nad Bolgarijo že zagotovila mesto na evropskem prvenstvu, ki ga bosta gostila Valencia in Strasbourg. Nika Barič in soigralke so v Stožicah zmagale z 71:66.

Slovenska ženska reprezentanca je v prvem ciklu kvalifikacij ugnala Grčijo in Bolgarijo, nato pa v novembrskem "mehurčku" v Heraklionu še Islandijo in drugič Grčjo. Tretji zaporedni nastop na evropskem prvenstvu je ujela že po prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega cilka v ljubljanskih Stožicah.

V četrtek je padla Bolgarija z 71:66. Najboljše strelke Slovenije so bile Eva Lisec s 23 točkami, Teja Oblak s 16 ter Annamaria Prezelj, ki jih je dosegla 14. Slovenke v soboto čaka še obračun z Islandijo, ki pa ne bo več pomemben.

OK, @EuroBasketWomen, we are coming 🔥🇸🇮 Bravo punce za borbo💪 pic.twitter.com/6ZH5djF1jI — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) February 4, 2021

Slovenske košarkarice bodo tretjič zapored nastopile na evropskem prvenstvu. Leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu 2019 pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile deseto mesto.

Evropsko prvenstvo bo potekalo od 17. do 27. junija 2021 v Strasbourgu in Valencii.

Kvalifikacije za EuroBasket, skupina A

5. krog

Četrtek, 4. februar,

Slovenija : Bolgarija 71:66 (55:51, 41:32, 20:18)



19.15, Islandija - Grčija



6. krog

Sobota, 6. februar

17.00, Slovenija Islandija

20.00, Bolgarija - Grčija



Lestvica:

1. Slovenija 5 zmag - 0 porazov

2. Grčija 2-2

3. Bolgarija 2-3

4. Islandija 0-4

Na prvenstvo (17. - 27. 6.), na katero sta že uvrščeni gostiteljici Španija in Francija, se bodo uvrstile zmagovalke devetih kvalifikacijskih skupin, nato pa še pet najbolje drugouvrščenih reprezentanc.