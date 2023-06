Rakete letijo na vaših krilih

Oglasno sporočilo

Najboljše košarkarice stare celine bodo med 15. in 25. junijem v Ljubljani, kjer bodo igrale na evropskem prvenstvu v košarki. Prvi ženski EuroBasket v Sloveniji bo dogodek za vse športne navdušence in tudi tiste, ki imajo radi spektakle.

Foto: Infuzija d.o.o.

Naše #rakete bodo vse tekme skupinskega dela v Stožicah igrale ob 18. uri. Uvodno tekmo bodo Slovenke odigrale prvi dan prvenstva, ko se bodo v četrtek, 15. junija, srečale z Veliko Britanijo, dan kasneje jih čaka dvoboj z Nemčijo, nato pa se bodo po dnevu premora v nedeljo, 18. junija, pomerile še s Francijo.

Tekma proti Veliki Britaniji je za slovensko reprezentanco zelo pomembna, saj je začetek z zmago na domačih tleh odlična popotnica za nadaljevanje. Organizatorji so prav za to tekmo pripravili bogat program in številna presenečenja za gledalce. Predvsem je pomembno to, da bo dvorana polna do zadnjega kotička. Slovenski navijači, ki so že velikokrat naše ekipe ponesli do zmage, tudi tokrat pripravijo odlično vzdušje. Na njihovih krilih bodo tudi dekleta veliko lažje letela po igrišču in pustila na parketu vsaka svoje srce.

Naša dekleta bodo na četrtem zaporednem prvenstvu lovila svojo najvišjo uvrstitev, kar jim bo zagotovo uspelo z izdatno pomočjo s tribun, kjer pa reprezentantke računajo na bučno podporo. Za dosego cilja bo prva tekma z Veliko Britanijo izjemo pomembna. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je do zdaj zasedla enkrat 14. in dvakrat 10. mesto.

Poleg domače, slovenske reprezentance, ki bo poskušala unovčiti prednost domačega igrišča, bo na skupinskem delu v Ljubljani sodelovalo še sedem ekip. V izločilnih bojih se bodo iz Tel Aviva v Ljubljano preselile še štiri ekipe. Finale bo na sporedu 25. junija zvečer, v Ljubljani pa se bodo na isti dan, vendar v popoldanskem terminu delile tudi vozovnice za olimpijske igre v Parizu prihodnje leto.

Kako do vstopnic? V prodaji na vseh prodajnih mestih Eventima in Petrola. Cene vstopnic za skupinski del se gibljejo med 15 in 25 evri.



Za izločilne boje ter dvoboje za končne uvrstitve se cene gibljejo med 20 in 30 evri, najugodnejše vstopnice za finale pa so na voljo po ceni 25 evrov.



Vsaka vstopnica v skupinskem delu omogoča ogled dveh tekem, dopoldanskih ali popoldanskih. POVEZAVA NA NAKUP VSTOPNIC EVROPSKEGA PRVENSTVA ZA ŽENSKE 2023 Več o razporedu in datumih preostalih tekem si lahko preberete tukaj: https://www.fiba.basketball/womenseurobasket/2023/competition-system.

Naročnik oglasnega sporočila je INFUZIJA, D. O. O.