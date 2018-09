Rađa je v čustvenem nagovoru omenil tudi Zdovca

Jason Kidd, Steve Nash, Grant Hill, Ray Allen in Dino Rađa so ponoči tudi uradno postali stanovalci slovitega košarkarskega hrama slavnih. Za slovenske ljubitelje košarke je kljub blestečim karieram vseh naštetih najbolj zanimiv Rađa, saj se je v košarkarsko orbito še v tedanji skupni državi izstrelil kot jugoslovanski reprezentant in član splitske Jugoplastike.

Tega se je v svojem nagovoru ob sprejemu spomnil tudi 51-letni Dalmatinec, ki se še zdaleč ni zahvalil le družini. Naštel je vrsto imen, s katerimi je sodeloval. Od trenerjev do soigralcev. Izpostavil je Tonija Kukoča, za katerega je dejal, da bi z njim še danes lahko zaigral z zavezanimi očmi, in pokojnega virtuoza Dražena Petrovića. Pozabil pa ni niti na slovenskega soigralca v jugoslovanski reprezentanci Jureta Zdovca, s katerim je, zanimivo, leta 2004 z naslovom hrvaškega prvaka v Splitu tudi končal kariero.

Video: celoten govor Dina Rađe: