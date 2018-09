V hramu slavnih novi zvezdniki: Kidd, Nash, Rađa ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američana Jasona Kidda in Kanadčana Steva Nasha, dva od najboljših košarkarjev severnoameriške lige NBA, so sprejeli v hram slavnih v Springfieldu, kjer so izumili ta šport. Hiša slavnih je ob tem medse sprejela tudi legendo jugoslovanske košarke, Hrvata Dina Rađo.