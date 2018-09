Francoski zvezdnik se je upokojil na veliki jahti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek smo pisali, kdo vse od košarkarskih velikanov se je v letošnjem letu upokojil . Zdaj je na vrsto prišel še Francoz Boris Diaw, ki je o zaključku kariere govoril na jahti v družbi Tonyja Parkerja in Ronnyja Turiafa.

"Po koncu sezone sem si rekel, bomo videli, kako bo ob koncu poletja. Če se bom na počitnicah počutil dobro, bom tako nadaljeval. V mislih sem imel francosko reprezentanco. Po številu nastopov v izbrani vrsti sem se izenačil z mojo mamo. Ko sem bil otrok, sem mislil, da bo to nemogoče. Na koncu mi je uspelo. In po eni strani ne želim tega rekorda podreti. Ne želim biti boljši od mame. Nastopil sem na 247 reprezentančnih tekmah. Iz vsega spoštovanja, kar je naredila zame, sem se odločil, da se pri tej številki zaustavim," je nekdaj odlični francoski košarkar Boris Diaw v družbi prijateljev Tonyja Parkerja in Ronnyja Turiafa naznanil razloge za konec kariere.

Skupaj s Parkerjem sta osvojila številne medalje v dresu francoske reprezentance. Zlata medalja na evropskem prvenstvu pri nas v Sloveniji je bila vrhunec.

Sicer pa se Turiaf lahko pohvali še s štirimi medaljami. Na svetovnem prvenstvu v Španiji leta 2014 je bil bronast.

Nasploh prvo medaljo je osvojil leta 2005 v Srbiji, kjer je bil prav tako bronast. Na naslednjo je moral počakati šest let, ko je v Litvi izgubil v finalu proti Španiji.

Zlato medaljo je skupaj s kolegi napadal leta 2015, a jim pred domačimi navijači ni uspel veliki met. Na koncu se je moral zadovoljiti z novim bronom.

V bogati karieri je igral tudi v ligi NBA. Leta 2003 ga je kot 21. izbrala Atlanta, pri kateri je preživel dve sezoni. Tri leta je preživel v Phoenix Suns, kjer se je za las zgrešil z našim Goranom Dragićem, ki je ravno prišel v ZDA. Član je bil tudi Charlotte Bobcats in Utah Jazz, prav poseben spomin pa ima na štiri leta pri San Antonio Spurs, s katerimi je leta 2014 postal tudi prvak lige NBA.