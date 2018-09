Leto košarkarskih upokojitev: odhaja tudi litovski veteran

En teden po košarkarski simfoniji, s katero sta se od aktivnega igranja košarke simbolično poslovila Boštjan Nachbar in Sani Bečirović, upokojitveni val še ni povsem popustil. "To je to. Uradno je konec. Poslavljam se od košarke, ob tem pa se moram zahvaliti toliko ljudem," je svoje navijače nagovoril 41-letni Rimantas Kaukenas, ki si bo dres še zadnjič oblekel 21. septembra na prijateljski tekmi z dobrodelno noto Reggio Emilia – Murcia.

Branilec Kaukenas je pečat pustil tako na klubski kot tudi reprezentančni ravni. Z izbrano vrsto se je med drugim veselil brona na evropskem prvenstvu 2009, njegovi klubski delodajalci pa so bili med drugim Real, Žalgiris, Cantu, Baskonia in predvsem Siena, za katero je na vrhuncu moči igral v dveh obdobjih.

Že pred Kaukenasom in Nachbarjem so košarkarske čevlje na klin obesili "košarkarski Messi" Emanuel Ginobili, donedavni član prvakov lige NBA David West, nekdanji slovenski reprezentant in član glavnine najboljših slovenskih klubov Dragiša Drobnjak, Dalmatinec s slovenskim potnim listom Stipe Modrić, bosanski reprezentant in znanec iz slovenskih dvoran Jasmin Hukić, ki se je ustalil v Ljubljani, dolgoletni češki reprezentant in nekdanji zmajček Jiri Welsch, izraelski legionar Yotam Halperin …