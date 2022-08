V živo: Tudi Đoković gleda šov Dončića in Jokića, Goran Dragić predčasno končal tekmo

Slovenska reprezentanca igra predzadnjo prijateljsko tekmo v okviru priprav na kvalifikacije za svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo. V razprodanih Stožicah gosti Srbijo na čelu z najkoristnejšim igralcem lige NBA Nikolo Jokićem. Tekmo si bo ogledal tudi zlati reprezentant iz 2017 Anthony Randolph. Aleksander Sekulić za obračunom s Srbi med trinajsterico ni uvrstil Luke Rupnika in Jurija Macure.

Pripravljalna tekma, Ljubljana: Sreda, 17. avgust:

20.20 Slovenija - Srbija 57:55

Dončić 22, Tobey 6, 9 sk., Blažić in Prepelić po 6; Jokić 17, 9 sk., Micić 12



Trinajsterica slovenskih košarkarjev za obračun s Srbi: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Žiga Samar, Mike Tobey. Zdravljica je pred spektaklom med Slovenijo in Srbijo v razprodanih Stožicah donela iz tisočerih grl! Prekrasno!!! @SiolSPORTAL @kzs_si pic.twitter.com/eBf97jWWIC — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 17, 2022 Spektakularna predstavitev slovenske košarkarske reprezentance pred tekmo s Srbijo. Največji aplavz je prejel @luka7doncic. @SiolSPORTAL @kzs_si pic.twitter.com/COYigo4sDg — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 17, 2022

Novak Đoković Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Za kako velik spektakel gre priča že podatek, da je bilo pred dvorano Stožice izjemno živahno že dobri dve uri pred začetkom obračuna, dvorana pa je bilo dodobra popolnjena že več kot pol ure pred prvim sodniškim žvižgom. Še bolj je v dvorani Stožice završalo, ko so navijači v prvi vrsti zagledali teniškega zvezdnika Novaka Đokovića, tekmo pa sta si med drugim ogledala tudi Anthony Randolph in Gašper Vidmar.

Ni kaj, danes se v Ljubljani obeta izjemen športni spektakel. Ljubitelji košarke komaj čakajo, da vidijo na delu velemojstre v slovenskih in srbskih dresih! @luka7doncic, @Goran_Dragic, Nikola Jokić in tako naprej ... @SiolSPORTAL @kzs_si pic.twitter.com/B3JmT3SH84 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 17, 2022

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je tekmo pred razprodanimi in izjemno glasnimi Stožicami začel v najmočnejši postavi - Goran Dragić, ki je v prvem polčasu igral le v nekaj uvodnih minutah, Zoran Dragić, Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey. Na drugi strani je udarno začel tudi Svetislav Pešić, ki je priložnost v prvi peterki ponudil Vanji Marinkoviću, Nikoli Kaliniću, Vladimirju Lučiću, Vasilju Miciću in zvezdniku Denverja Nikoli Jokiću. Ta je v drugem napadu tudi dosegel prvi koš na tekmi, na drugi strani pa mu je hitro odgovoril soigralec pri Nuggetsih Čančar. Le dobri dve minuti po začetku je na navdušenja domačih navijačev prvo trojko na tekmi dosegel tudi Dončić, ki je Slovenijo popeljal v vodstvo s 5:4.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenci v uvodnih minutah niso bili pri metu, na drugi strani je hud boj z MVP-jem rednega dela lige NBA Jokićem bil Tobey, ki je nekajkrat izjemno zaustavil srbskega zvezdnika. Srbi so po zaostanku s 4:5 prešli v vodstvo, ki ga do konca prve četrtine niso več izpustili iz rok. Gostje so prvih deset minut dobili z 21:17.

Dončić je prvo četrtino končal pri devetih točkah (2/3 za 3),Tobey je dodal štiri točke in štiri skoke. Na drugi strani je Dušan Ristić dosegel šest točk, Jokić pa točko manj.

Prepelič z izjemno trojko postavil izid polčasa

Klemen Prepelič Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Srbi so na uvodu v drugo četrtino po trojki Ognjena Dobrića povedli s 24:19, nato pa so Slovenci odgovorili z delnim izidom 8:0 in po trojkah Eda Murića, Jake Blažiča in izjemnem prodoru ter polaganju Žige Samarja povedli s 27:24. Navijače v dvorani Stožice je večkrat močno razburil tudi strog sodniški kriterij, a to slovenskih košarkarjev ni pretirano zmotilo. Obe reprezentanci sta še naprej bili hud boj, slabe tri minute pred koncem prvega polčasa je ob vzklikih MVP, MVP dodaten prosti met ob košu za vodstvo z 38:34 zadel Dončić.

V zaključku prvega polčasa je ob dosojeni osebni napaki Dejana Davidovca v napadu je nato kri zavrela srbskemu selektorju Pešiću, ki si je s strani sodniške trojice prislužil tehnično napako. Kljub temu so gostje v zaključku strnili svoje vrste in izenačili na 42:42, v zadnji sekundi druge četrtine pa je ob erupciji navijačev v Stožicah s trojko rezultat polčasa (45:42) postavil Prepelič.

V slovenskem taboru je bil v prvem polčasu s 15 točkami najbolj uspešen Dončić, Tobey (8 skokov), Prepelič in Blažič so jih dodali po šest. Na drugi strani je z 12 točkami in sedmimi skoki prednjačil Jokić, MVP zaključnega turnirja evrolige Micić jih je dodal deset. Srbi so sicer v polčasu le polovično uspešno metali proste mete (8/16), Slovenci so iz 16 poskusov zadeli tri več, so pa bili Slovenci veliko boljši v skoku (26:18).

Pred tekmo:

Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenija in Srbija sta na večini stavnic glavni favoritinji za naslov na evropskem prvenstvu. Slovenija z Luko Dončićem in Goranom Dragićem je branilka zlata, Srbija pa ima po mnenju strokovnjakov najmočnejšo zasedbo, čeprav v njej manjka nekaj zvenečih imen. Tekma v Stožicah bo hkrati ponovitev finala iz Istanbula 2017, ki se je končal z rezultatom 93:85.

Za razliko od Slovenije, ki je odigrala že štiri prijateljske tekme in premagala Nizozemsko, Črno goro, Turčijo in Ukrajino, bo za Srbijo to šele prvi javni preizkus. Pred petimi dnevi je v tekmi, zaprti za javnost, premagala Črno goro. Srbija je v Ljubljano pripotovala s šestnajstimi igralci, med njimi sta tudi Nikola Jokić in MVP zadnjih dveh zaključnih turnirjev evrolige Vasilije Micić, manjka pa aktualni prvak lige NBA Nemanja Bjelica, ki se je poškodoval na omenjeni tekmi s Črno goro in je še vprašljiv za evropsko prvenstvo.

Slovenija bo imela na drugi strani popolno zasedbo, predvsem pa podporo polne dvorane Stožice. Vrata so se odprla dve uri pred tekmo, Ljubljanski potniški promet pa sporoča, da bo pred tekmo uvedel posebno krožno linijo med okoliškimi parkirišči, po tekmi pa bodo dodatni avtobusi obiskovalce peljali do središča mesta.

Pred tekmo je v Ljubljano prispel naturalizirani Američan Anthony Randolph in v hotelu presenetil svoje soigralce z zlatega EuroBasketa 2017.

Pripravljalne tekme bo Slovenija sklenila to soboto v Celju proti Hrvaški. Nato jo naslednji četrtek, 25. avgusta, čaka tekma v kvalifikacijah za SP proti Estoniji, štiri dni kasneje še ena z Nemčijo v Münchnu, od 1. do 18. septembra pa sledi evropsko prvenstvo v Kölnu in Berlinu.

Pripravljalne tekme: Četrtek, 4. avgust:

Slovenija : Nizozemska 83:76 Sobota, 6. avgust:

Slovenija : Črna gora 70:52



Petek, 12. avgust:

Turčija : Slovenija 103:104 /po podaljšku/



Sobota, 13. avgust:

Ukrajina : Slovenija 82:86



Sreda, 17. avgust 2022, ob 20.15 – Ljubljana:

Slovenija – Srbija



Sobota, 20. avgust 2022, ob 20.15 – Celje:

Slovenija – Hrvaška

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023: 1. krog, četrtek, 25. avgust 2022

Slovenija – Estonija 2. krog, nedelja, 28. avgust 2022

Nemčija – Slovenija Skupina J:

1. Nemčija 5 zmag - 1 poraz

2. Finska 5 - 1

3. Slovenija 4 - 2

4. Izrael 3 - 3

5. Švedska 2 - 4

6. Estonija 2 - 4



*Na prvenstvo se uvrstijo tri najboljše reprezentance. Naša izbrana vrsta bo v drugem delu igrala doma in v gosteh proti Nemčiji, Izraelu in Estoniji.