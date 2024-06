Luka Dončić po dolgem času pred slovenskimi navijači

Slovensko košarkarsko reprezentanco danes ob 20. uri čaka še zadnja prijateljska tekma v pripravah na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. V Stožicah se bo pomerila z Brazilijo, glavna atrakcija pa bo nastop Luke Dončića, ki bo prvič po nastopu v finalu lige NBA in po koncu lanskega svetovnega prvenstva oblekel slovenski dres.

Pripravljalne tekme:

Slovenija se je v zadnjem tednu dvakrat pomerila z Litvo in iztržila polovičen izkupiček, Luka Dončić, ki se je reprezentanci pridružil v ponedeljek, pa je torkovo tekmo v Stožicah spremljal zgolj kot gledalec. Danes bo v kadru selektorja Aleksandra Sekulića, ki mora do nedelje opraviti nehvaležno delo in se zahvaliti še dvema igralcema. V četrtek je reprezentanco zapustil Mike Tobey, ki je mesto naturaliziranega igralca prepustil rojaku Joshu Nebu.

V reprezentanci je zdaj štirinajst igralcev, na olimpijskih kvalifikacijah v Pireju od 2. do 7. julija pa bo lahko nastopilo le dvanajst košarkarjev. Tam Slovenijo čakata najprej obračuna s Hrvaško in Novo Zelandijo, v primeru uvrstitve v polfinale pa Grčija, Dominikanska republika ali Egipt. Prva tekma s Hrvati je na sporedu 2. julija ob 20. uri, druga z Novo Zelandijo pa dva dni kasneje ob 16.30.

Seznam reprezentance: Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Leon Stergar, Luka Ščuka, Jan Špan

