Pri Olimpiji skoraj brez treningov

Ritem tekem je za košarkarje Petrol Olimpije ubijalski, saj so v zadnjih devetih dneh odigrali kar šest tekem. Za zadnjo v ligi prvakov so imeli le en trening na razpolago, da so se posvetili belgijskemu Oostendeju, proti kateremu so izgubili ob samem koncu.

Igranje na treh frontah terja davek pri košarkarjih Petrol Olimpije, ki nimajo pravega časa za regeneracijo in pripravo na naslednjega tekmeca. Zadnjega v ligi prvakov niso mogli podrobneje proučiti.

Oostende je v Stožicah v sredo vrnil Ljubljančanom za poraz na domačih tleh, pa čeprav je Olimpiji dobro kazalo. A je spet prišla končnica, v kateri so bili gostje spretnejši (71:69)

"Treningov skoraj nimamo. Na tekmeca smo se pripravljali na jutranjem treningu pred tekmo. Oostende ima izkušene tujce in igra v močni ligi. Fante smo poskušali pripraviti tako, da bodo igrali z energijo in bi s tem poskušali priti do zmage. Malo nam je zmanjkalo. Podatek, da smo imeli 18 skokov v napadu, pove, da so fantje imeli željo. Mentalno so bili pripravljeni, pri rezultatih pa se nam ni izšlo. Pred domačimi navijači nismo želeli prikazati slabe igre. Solidno smo odigrali. Pred tekmo sem jim rekel, da smo edina ekipa iz države, ki predstavlja Slovenijo v Evropi. Zato sem jim dejal, da morajo igrati, kot da je zadnja tekma," je po porazu spregovoril trener Saša Nikitović.

"Mladim ne smemo zameriti napak"

Na zadnji tekmi so kazali energijo, v zaključku pa je primanjkovalo izkušenosti. Foto: Sportida Po njegovem prihodu se je igra Olimpije začela dvigovati, težava s končnicami pa je še vedno nerešena. A je srbski strokovnjak optimist.

"Približujemo se temu cilju. Izgubili smo pokalno tekmo z Rogaško, vendar nam je na njej uspelo, da smo v skupnem seštevku dobili dvoboj s točko razlike. Ta cilj smo dosegli, čeprav je bilo težko igrati dan po tem, ko smo igrali z Mego v ligi ABA. Mego smo premagali in to je bil prelomen trenutek. Če bi izgubili, bi bili v ligi ABA v težavah v boju za obstanek. Imamo mlade košarkarje, ki se morajo naučiti zmagovati. Šamanića in Simonovića smo imeli v končnici proti Oostendeju na terenu. Šamanić je imel 'zicer' v Bologni, pa mu ni uspelo. Te žoge bodo enkrat šle notri. Verjamem v to. In to takrat, ko bo najbolj potrebno. Mladim ne smemo zameriti napak. Če bi bili izkušeni, bi se odzvali. Imamo pa takšno ekipo," je dejal Nikitović.

Naslednji dvoboj bodo zeleno-beli odigrali v nedeljo, tako da se bodo lahko nekoliko odpočili. V Zagrebu jih čaka pomembna tekma s Cibono, ki je ranljiva in v ne najboljši formi. Na prvi tekmi v Stožicah je bil hrvaški predstavnik uspešnejši z 80:78, zdaj pa se ponuja priložnost, da Hrvatom vrnejo udarec.