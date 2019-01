Olimpija po drami v svojem slogu izgubila v zadnji sekundi

Košarkarji Petrol Olimpije so v 11. krogu evropske lige prvakov v izdihljajih tekme, kot se jim je pripetilo že velikokrat letos, belgijskemu Oostendeju dopustili preobrat in v zadnji sekundi po košu Chasea Fielerja izgubili z 69:71. Po novem porazu ostajajo pri zgolj eni zmagi v tem tekmovanju v tej sezoni.

Državno prvenstvo, liga ABA, slovenski pokal in zdaj Fibina liga prvakov. V takšnem ritmu košarkarji Petrol Olimpije igrajo v zadnjem obdobju. To je že šesta tekma v zadnjih devetih dneh za zeleno-bele, ki pa so jo končali v svojem slogu. V končnici so spet popustili in izgubili v zadnji sekundi, ko je gostom zmago prinesel Chase Fieler.

Ljubljančani so vodili praktično celotno srečanje. Potem ko so povedli s 13:11, vodstva vse do 67:68 v zadnji četrtini, na začetku katere so vodili za 11, niso izpustili iz rok. Po dveh prostih metih Marka Simonovića so štiri sekunde pred koncem izenačili (69:69), a Belgijci so s košem ob zvoku sirene odpeljali zmago.

Pri Olimpiji je bil z 18 točkami najbolj razpoložen Luka Šamanić, Roko Badžim jih je dodal 15.

