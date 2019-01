Olimpija v Bologni zapravila napad za zmago

Petrol Olimpija je po slabem mesecu premora znova odigrala tekmo lige prvakov. Ljubljančani so se v Bologni pomerili z Virtusom, ki je vodilna ekipa skupine D, in po dobri predstavi tesno izgubili s 84:87. Olimpija je po desetih krogih na zadnjem mestu z le eno zmago.

V primerjavi s ponedeljkovo tekmo v Rogaški Slatini je ljubljansko moštvo v Bologno odpotovalo brez Marvina Jonesa, ki je na obračunu s Slatničani nerodno padel po trku z enim izmed igralcev nasprotne ekipe, ter Domna Lorbka, ki za igranje v ligi prvakov ni registriran. Jones je v torek zjutraj že opravil zdravniški pregled, ki pa je pokazal, da z Američanom ni nič hujšega, zaradi bolečin v hrbtu pa je tokrat izpustil gostovanje v Bologni. V Italijo sta namesto njiju odpotovala Marko Simonović in Roko Badžim.

Olimpija je odlično odprla srečanje, hitro povedla in prednost uspešno držala do konca prvega polčasa, Ljubljančani so vodili tudi s 14 točkami naskoka. V izenačenem nadaljevanju sta se ekipi izmenjavali v vodstvu. Slabih 20 sekund do konca je pri zaostanku za štiri s trojko najprej poskusil Jan Špan, a zgrešil, žoga pa je ostala v rokah Ljubljančanov. Za tri je z izjemno težkega položaja poskusil še Miha Lapornik in zadel. V zadnjih desetih sekundah je Tony Taylor zadel prosti met za Virtus, v zadnjem napadu Olimpije pa je Luka Šamanić zapravil žogo in zmaga je ostala v Bologni.

Odlično posredovanje Mirze Begića:

Pri Olimpiji je bil z 19 točkami najučinkovitejši kapetan Mirza Begić, ki je temu dosežku dodal še 12 skokov. Jan Špan je tekmo končal pri 14 točkah. Pri Virtusu je 17 točk dosegel Pietro Aradori.

Dvorana Paladozza, gledalcev 2000, sodniki: Ciulin (Romunija), Maestre (Francija), Jacobs (Belgija).



Virtus Bologna: Martin 6, Punter 8, Taylor 13 (5:8), Rossi 11 (2:2), Kravic 14, Aradori 17 (3:4), M'Baye 9, Cournooh 8, Qvale 1 (1:2).* Petrol Olimpija: Tratnik 4, Špan 14, Lazić 2, Šamanić 12 (2:2), Simonović 7 (1:3), Lapornik 12 (4:5), Begić 19 (1:3), Badžim 6, Sanon 6 (2:2), Rebec 2.



Prosti meti: Virtus Bologna 11:16, Petrol Olimpija 10:15.



Met za tri točke: Virtus Bologna 10:27 (Aradori 4, Cournooh 2, Punter 2, M'Baye, Rossi), Petrol Olimpija 6:22 (Špan 2, Lapornik 2, Badžim 2).



Osebne napake: Virtus Bologna 17, Petrol Olimpija 17.



Pet osebnih: /.



Vir: STA

