Pri Olimpiji ostaja zapisana številka 1, vendar na nepravem mestu

Edini tekmec, ki ga je Petrol Olimpija v Fibini ligi prvakov premagala v tej sezoni, je bil Oostende, zato se ja na domači tekmi ponujala lepa priložnost, da Belgijci še drugič padejo. A smo videli že znan scenarij iz te sezone. Košarkarji v zeleno-beli opravi so spet zapravili prednost in izgubili v zaključku tekme z 69:71.

Čeprav Petrol Olimpija, ki je igrala brez kapetana Mirze Begića, že lep čas nima realnih možnosti za napredovanje v drugi del lige prvakov, vseeno ni lepo izgubljati evropskih tekem drugo za drugo. Premoč so morali priznati še Oostendeju, ki so ga na gostovanju uspeli preskočiti.

Tako je na lestvici skupine D pri Olimpiji še vedno zapisana številka 1, ki ponazarja eno zmago. Na žalost na nepravem mestu. Nihče se ne bi branil, če bi bila številka 1 zapisana pred Olimpijinim imenom, kar bi pomenilo, da je na prvem mestu.

Spet zapravili vodstvo in spet izgubili v končnici

Issuf Sanon tokrat ni bil na pravi ravni. Foto: Sportida A naporen urnik (šesta tekma v zadnjih devetih dneh), predstave in mlad kader kaj takšnega ne dopuščajo, pa čeprav se je raven igre v zadnjem obdobju pod taktirko srbskega strokovnjaka Saše Nikitovića vendarle dvignila. Končnice pa so tiste, ki so se očitno zajedle v kosti košarkarjev, saj so vnovič padli na testu.

V zadnji četrtini so imeli vse vajeti v svojih rokah. Vodili so s 63:56. Nato je mladi Issuf Sanon naredil dve napaki, ki sta goste hitro približala in spet smo spremljali razburljivo končnico.

Olimpija je v zadnjo minuto vstopila z zaostankom dveh točk (67:69). Takšen rezultat je bil tudi 5,3 sekunde pred koncem, ko je bil 19-letni Luka Šamanić pred velikim izzivom. Na voljo je imel dva prosta meta, ki ju je hladnokrvno zadel ter ekipi poravnal.

18 skokov v napadu in 19 izgubljenih žog

Gostje so bili v zaključku bolj spretni. Foto: Sportida Maloštevilni gledalci so upali, da se ne bo zgodil črn scenarij, a se na žalost je. Gostje so sekundo pred koncem prišli do pomembne zmage v boju za napredovanje v drugi del tega tekmovanja. Junak tekme je bil Chase Fieler.

Olimpiji ni pomagala niti dobljena bitka pod obročem. Skok je dobila s kar 46:23, od tega jih je imela 18 v napadu. Ta podatek ponazarja, da je bil borbenost na tekmi prisotna. A je treba izpostaviti tudi 19 izgubljenih žog, ki so bile odločilne.

"Čeprav smo imeli veliko tekem v zadnjih tednih, smo nekako imeli energijo. Dobro smo skakali, držali smo skupaj. Na koncu so zadeli srečen koš," je dejal Šamanić.

"Olimpija je utrujena. Igrala je brez Begića, a je imela zato več mobilnosti. Z napadalnimi skoki nas je ubijala. Iskali smo se in se v drugem polčasu nekako našli. Vesel sem s tekmo, ostalo ni za hvalo. Predstava ni bila dobra. Gledati moramo naprej," je dejal trener Oostendeja Dario Gjergja, ki je z ekipo zabeležil peto zaporedno zmago.