Prepelič brez dlake na jeziku: To je veliko sranje!

Po porazu Slovenije proti Belorusiji z 92:93

Pred tekmo z Belorusijo so slovenski košarkarji izvedeli, da se bodo ob prehodu v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019 štele vse osvojene točke v uvodni skupini – tudi proti tisti ekipi, ki bo izpadla. In na koncu se je na gostovanju v Minsku zgodilo prav tisto, kar je Slovenija najmanj pričakovala. Poraz z 92:93 proti Belorusiji, ki je trenutno zadnja ekipa. Slovenski košarkarji so vse prevečkrat puščali odprta vrata do svojega koša. "Te kvalifikacije so neregularne. Tisoč in ena stvar, ki se spreminja v zadnjih trenutkih," je ob odsotnosti Gašperja Vidmarja na temo spremembe pravila pri Fibi dejal nadomestni kapetan Klemen Prepelič, ki je bil razočaran nad pristopom.

Četa Rada Trifunovića je tekmo začela premehko in dovolila Belorusom, da so dosegli kar 93 točk. Foto: Vid Ponikvar

Vzrok za to, da je Slovenija izgubila na gostovanju v Belorusiji, je treba poiskati v slabem skoku in premehki obrambi. Belorusi so s kar 46:28 dobili skok, slovenskim košarkarjem pa natresli velikih 93 točk.

Čeprav so izbranci Rada Trifunovića imeli lepo priložnost, da bi tudi na gostovanju v Minsku prišli do zmage, potem ko so v zadnji četrtini vodili za sedem točk, so ob koncu naredili nekaj nespametnih napak. Preveč je bilo igre ena na ena in kazen je sledila. Že začetek pa ni bil po željah slovenske izbrane vrste, potem ko si je Edo Murić po treh minutah igranja zvil gleženj.

Pet minut pred polnočjo izvedeli za spremembo in sledil je nepričakovan poraz

Odsotnost Gašperja Vidmarja se je zelo poznala. Foto: Vid Ponikvar Belorusija je Sloveniji tako po Španiji zadala drugi poraz v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga bo leta 2019 gostila Kitajska. In ta bi lahko v nadaljevanju kvalifikacij igral pomembno vlogo.

Pred tekmo so namreč številne reprezentance izvedele, da so Fibina pravila narobe razumeli. V preteklosti je bilo vedno tako, da se ob preboju iz enega v drugi del prenesejo zbrane točke na medsebojnih tekmah moštev, ki so napredovala.

In Fiba, ki je že v celoti zgrešila s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo, potem ko v njih ne morejo igrati košarkarji iz lige NBA in Evrolige, se je odločila za spremembo. Zdaj se prenesejo vse točke, tudi tiste dosežene z ekipo, ki bo izpadla in je v drugem delu kvalifikacij ne bo. Trenutno je Belorusija zadnja in Slovenija je edina ekipa v skupini, ki je proti njej izgubila.

Prepelič o regularnosti kvalifikacij

Foto: Vid Ponikvar "Te kvalifikacije so neregularne. Tisoč in ena stvar, ki se spreminja v zadnjih trenutkih ... Mislim, da je to veliko sranje. A smo vsi v istem. To moramo sprejeti, ker na to nimamo vpliva. Ta tekma je bila zelo pomembna in očitno bomo morali iskati dragocene točke pri veliko bolj kakovostnih tekmecih," je takoj po tekmi vroče glave in brez dlake na jeziku za Kanal A dejal Klemen Prepelič, ki je tokrat imel vlogo kapetana reprezentance.

Odsotnost Gašperja Vidmarja se je tokrat zelo poznala, saj je prvi center v slovenski reprezentanci. Odigral je ključno vlogo ob petkovi zmagi v Podgorici proti Črni gori. A je po tisti tekmi odpotoval nazaj v klub. Na reprezentančni zbor je namreč prišel skoraj naravnost iz bolnišnice, potem ko je imel zdravstvene težave. V izogib težavam v klubu se je odločil za vrnitev. Danes bi ekipi proti Belorusiji prišel še kako prav. In verjetno bi v našem taboru poskušali prepričati vodstvo Banvita, da Vidmar odigra še obračun z Belorusi, če bi si že prej pravilno tolmačili pravilo Fibe o napredovanju.

"Igrali smo, kot da je tekma prijateljska"

Jaka Blažič je bil s 27 točkami najboljši strelec tekme in imel v zaključku priložnost, da Sloveniji pribori zmago, a žoga ni hotela skozi obroč. Foto: Vid Ponikvar "Takšnih spodrsljajev si ne smeš privoščiti. Nekateri so, smo šli v tekmo, kot da je prijateljska, brez tekmovalnega naboja," je za komercialno televizijo še dejal videno razočarani Prepelič.

Pred slovensko reprezentanco sta še dva obračuna v prvem delu kvalifikacij. 28. junija bo v Stožicah gostila Španijo, 1. julija pa še Črno goro. V drugi del kvalifikacij se bodo uvrstile tri reprezentance, te pa se bodo pomerile z najboljšimi tremi iz skupine B (Latvija, Švedska, Turčija in Ukrajina). Iz na novo nastale skupine bodo nato na prvenstvo na Kitajsko 2019 odpotovale tri najboljše izbrane vrste.

Belorusija : Slovenija 93:92 (26:24, 46:47, 75:74) Športna dvorana, gledalcev 1000, sodniki: Mazzoni (Italija), Poursanidis (Grčija), Aunkrogers (Latvija). Belorusija: Saddler 25 (1:1), Salaš 20 (2:4), Meščarako 6, Liutič 13 (2:3), Paliaščuk 2, Kudraucau 18 (4:5), Semianiuk 4, Belianko 3, Vaškevič 2 (0:2).

Slovenija: Rebec 14 (3:4), Rupnik 6 (4:4), Prepelič 17 (4:6), Blažić 27 (8:10), Hrovat 2, Zagorac 13 (1:2), Mahkovic 3 (3:4), Dimec 7 (1:1), Čančar 3 (1:2).



Prosti meti: Belorusija 9:15, Slovenija 25:33.

Met za dve točki: Belorusija 27:50, Slovenija 17:35.

Met za tri točke: Belorusija 10:24 (Kudraucau 4, Saddler 2, Salaš 2, Litič, Belianko), Slovenija 11:24 (Zagorac 4, Prepelič 3, Blažič 3, Rebec).

Skoki: Belorusija 46 (30 + 16), Slovenija 28 (23 + 5).

Osebne napake: Belorusija 26, Slovenija 22.

Lestvica 1.Španija 4 tekme – 8 točk

2. Slovenija 4 – 6

3. Črna gora 4 – 5

4. Belorusija 4 - 5