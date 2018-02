Belorusi po preobratu v izdihljajih tekme zadali boleč poraz Slovencem

KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO, SKUPINA A

Slovenski košarkarji so na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo zapravili izjemno priložnost za pomembno zmago. Proti Belorusiji so vodili z 91:85, po preobratu gostiteljev pa izgubili z 92:93. Poraz je boleč, saj po novem tolmačenju pravil ekipe, ki bodo napredovale v drugi del kvalifikacij, s seboj nosijo vse rezultate oziroma tudi točke, pridobljene proti nasprotniku, ki ne bo napredoval. Vodilni Španci so na večerni tekmi z 79:67 premagali Črno goro in ostajajo neporaženi.

Belorusi so tekmo odprli z delnim izidom 5:0, a so se Slovenci zbrali, izenačili na 9:9, nato velik del prve četrtine tesno vodili, po desetih minutah pa zaostajali za dve točki (24:26). V nadaljevanju so evropski prvaki prevzeli pobudo, vodili večino drugega del, tudi za devet točk (47:38), a nato gostiteljem dopustili, da so se do odmora povsem približali in slovensko prednost stopili na zgolj točko (47:46).

Domačini so odlično vstopili v tretjo četrtino, povedli in držali vodstvo devetih točk (64:55). V tekmi preobratov so se nato prebudili varovanci Rada Trifunovića ter z delnim izidom 10:0 povedli za točko. Ob koncu četrtine so Belorusi zadeli za tri in pred zadnjimi 10 minutami vodili za točko.

V zadnjem delu so Slovenci povedli za 7 (89:82), še dve minuti pred koncem vodili za šest (91:85), nato pa po preobratu Belorusije izgubili za točko 92:93. Poraz ni usoden za napredovanje v drugi krog kvalifikacij, se pa lahko zgodi, da se bo Slovencem še kako kolcalo po zapravljenih točkah.

V slovenski vrsti je bil s 27 točkami najbolj razpoložen Jaka Blažič, 17 jih je dodal kapetan Klemen Prepelič, ki je ob koncu zgrešil prosti met za podaljšek.

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, skupina A Ponedeljek

Belorusija : Slovenija 93:92 (75:74, 46:47, 26:24)

Saddler 25, 8 asis., Salaš 20, 10 sk.; Blažič 27, Prepelič 17

Španija : Črna gora 79:67 (64:53 , 46:39, 23:17)

Aguliar 16, Colom 11; Nikolić 13, Ivanović 10

Štejejo tudi točke, osvojene proti nasprotniku, ki ne bo napredoval

Po veliki petkovi zmagi proti Črni gori je bilo v slovenskem taboru veselo. Padel je tekmec, vsi pa s(m)o mislili, da se bodo za drugi del kvalifikacije prenesle le točke, dobljene na tekmah z reprezentancami, ki bodo napredovale.

Takšna je praksa v vseh športih, a je Mednarodna košarkarska organizacija FIBA poskrbela za presenečenje. Pravila oziroma sistem, ki ga je predstavila na EuroBasketu, je veleval, da se naprej v drugi del kvalifikacij nesejo pridobljene točke iz prvega dela. A je večina mislila, da je sistem takšen kot v preteklosti. Včeraj je Fiba tako dobila od številnih reprezentanc več sporočil, naj pojasni sistem kvalifikacij. In odgovor je bil, da se bodo v drugi del prinesle prav vse pridobljene točke, vključno s tistimi proti reprezentanci, ki bo kot četrta in bo izpadla iz nadaljnjega tekmovanja.

#FIBAWC Qualifiers reminder: Every game counts!

The results of all games played in the First Round carry over to the Second Round. pic.twitter.com/ydaNBBhcTt — FIBA media (@FIBA_media) February 25, 2018

Tako je ponedeljkov obračun z Belorusijo, ki je na repu skupine A, kar naenkrat postal zelo pomemben. Povrh vsega so ga morali naši košarkarji odigrati brez Gašperja Vidmarja. Kapetan slovenske reprezentance je namreč na zbor pripotoval skoraj naravnost iz bolnišnice, v klubu s tem niso bili zadovoljni. Zato se je po gostovanju v Podgorici odločil za odhod v Banvit in tako ni smel pomagati naši izbrani vrsti.

Lestvica 1.Španija 4 tekme – 8 točk

2. Slovenija 4 – 6

3. Belorusija 4 - 5

4.Črna gora 4 – 5