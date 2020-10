Pred (pred)zadnjim dejanjem: grozilna sporočila za Greena

Nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije Danny Green, ki je bil v ligi NBA prvak s SA Spurs in Torontom, bi lahko v petek dokončal garaško delo LeBrona Jamesa in z metom v zadnjih sekundah pete tekme poskrbel za zmagoslavje LA Lakers. A njegova žoga je bila prekratka, Miami je dobil drugo tekmo in podaljšal serijo. Zgrešeni met pa ni postregel le z dodatnim dejanjem finalne drame, temveč je prinesel nedopustno peto četrtino. Jezni navijači LA Lakers so namreč Greenu in njegovi zaročenki prek socialnih omrežij grozili s smrtjo. "Košarka je na koncu le igra. Verjamem, da so ljudje strastni. Nekdo mora biti kri. Jaz sem zdaj preprosta tarča. A naj bodo strastni na volitvah in v boju za enakopravnost," je dogodek komentiral član Jezernikov in dejal, da se počuti varno. "Nisem paranoičen," pravi.

Danny Green says his fiancee Blair got death threats after Game 5.



The Lakers veteran says he hasn’t been paying attention to social media. pic.twitter.com/0P5JCEYGkz — Bleacher Report (@BleacherReport) October 11, 2020

Košarkarji iz Kalifornije bodo imeli torej v noči na ponedeljek (1.30) drugo zaključno žogo za naslov prvaka. Če jim bo uspelo, bo to že 17. naslov prvaka za morda kar najbolj slovito franšizo lige. Jezerniki bi s tem naslovom, prvim po desetletju, na vrhu večne lestvice ujeli Boston Celtics. Zasluge za to, da se ti ne borijo že za svoj 18. naslov, pa ima prav Miami, ki je Kelte izločil v vzhodnem konferenčnem finalu. Moštvo s Floride, ki upa na sedmo tekmo, po drugi strani lovi svoj četrti naslov prvaka, Goran Dragić pa prvega in šestega "za Slovenijo", saj imajo šampionske prstane v domačih sefih že Rašo Nesterović ter po dva Beno Udrih in Saša Vujačić. Možnosti, da bi Gogi tokrat zaigral, so znova zelo omejene. Po poškodbi tetive stopalnega loka namreč še ni povsem okreval.

Dvoboj za prstan in MVP priznanje: Jimmy Butler in LeBron James Foto: Getty Images

Zgodovina lige NBA beleži 13 primerov, ko se je ekipa v končnici vrnila po zaostanku z rezultatom 1:3. Le enkrat se je to zgodilo v finalu, in sicer leta 2016. Takrat je prav LeBron v dresu Clevelanda nadoknadil vodstvo Golden State Warriors in osvojil svoj tretji prstan. Četrtega zdaj noče zapraviti na tak način. A Miami, ki lovi četrti naslov, se – več kot očitno – ne bo predal.