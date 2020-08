Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Z gležnjem je vse v redu, glede na okoliščine. Dva, trije dodatni dnevi so vsekakor prednost za nas. Na treningu je deloval precej dobro, tako da mislim, da bo lahko igral brez omejitev," je navijačem Dallasa sporočil trener Rick Carlisle, ki obljublja, da bodo z moštvom storili vse, kar je v njihovi moči, da bi izsilili sedmo tekmo, ob tem pa priznava, da morajo enostavno igrati bolje.

Foto: Getty Images

Stavnice so pred šesto tekmo močno na strani LA Clippers, ki pa so se zadnje dni bolj kot s košarko ukvarjali z aktivizmom.

Prav Clippers so bili poleg moštva LA Lakers tisti, ki so se najbolj zavzemali za predčasni konec dogajanja v ligi NBA, s čimer so želeli na kar najbolj odmeven način opozoriti na družbeno neenakost v ZDA.

Dallas že od začetka končnice lovi korak s Clippersi, ki so se na 5. tekmi hudo znesli nad nasprotnikom. Dallas so premagali s kar 154:111, s čimer so postavili rekord franšize v točkovnem seštevku na tekmi končnice.

Preberite še: