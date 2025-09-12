Polfinale: krvniki Slovenije proti Finski, Turki z Grki

V Rigi se danes s polfinalnima obračunoma nadaljuje evropsko prvenstvo v košarki. Svetovni prvaki Nemci, ki so po infarktni končnici Slovencem preprečili napredovanje med najboljše štiri , se bodo ob 16. uri pomerili s Finci, Turke pa ob 20. uri čaka obračun z Grki.

Medtem ko so slovenski košarkarji, ki so po izjemno bojeviti igri v končnici četrtfinala ostali brez zmage proti Nemčiji, v četrtek že pripotovali v domovino, se v Rigi nadaljuje boj za naslov evropskega prvaka.

Nemci bodo na krilih izjemnega Franza Wagnerja, Daniela Theisa in Dennisa Schröderja ob 16. uri poskušali ugnati Fince na čelu z Laurijem Markkanenom, ki so v osmini finala s prvenstva izločili prve favorite Srbe, v četrtfinalu pa so domov poslali še Gruzijce. To je prvi polfinale za finsko košarkarsko reprezentanco, ki bo storila vse, da iz tega boja iztrži največ. Pot do zmage bo zahtevna, saj so Nemci Fince v skupinskem delu že premagali, in to prepričljivo, s kar 91:61.

Alperen Sengun Foto: Guliverimage

Ob 20. uri se bosta za finalno vstopnico pomerili še košarkarski velesili Grčija in Turčija. Obe reprezentanci o finalu sanjata že dve desetletji. Grčija je naslov prvaka nazadnje osvojila leta 2005, Turčija pa je bila v finalu le enkrat, leta 2001. Na eni strani stoji ekipa okoli Alperena Senguna, ki doživlja turnir življenja, na drugi pa bo glavna ovira Giannis Antetokounmpo, ki bi svojo državo rad znova popeljal na košarkarski Olimp. Turčija je v četrtfinalu strla Poljsko, Grčija pa je ob bučni podpori navijačev v Rigi premagala Litvo.

Giannis Antetokounmpo Foto: Guliverimage

EuroBasket 2025, polfinale:

Petek, 12. september:

