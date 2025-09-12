Petek, 12. 9. 2025, 20.43
1 ura, 17 minut
DP v rokometu, liga NLB, 2. krog
Slovenj Gradec z drugo zmago na vrh, Celje in Slovan na delu v soboto
V petkovi prvi tekmi drugega kroga rokometne lige NLB je Slovenj Gradec v gosteh s 36:30 premagal Jeruzalem Ormož in se povzpel na vrh prvenstvene lestvice. Celjani in Ribničani, ki so domače prvenstvo odprli z zmagama, bodo na delu v soboto. V Ribnici gostuje Krka, v Celju pa Škofja Loka. Branilec naslova Slovan je v prvem krogu le remiziral s Trebanjci, v soboto pa gostuje pri Škofljici.
Trebanjce v soboto čaka gostovanje v Radovljici, krog pa bosta v nedeljo sklenila Gorenje Velenje in Ivančna Gorica.
V petek se je v dvorani Hardek večji del tekme odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Prleki so si v drugem delu prvega polčasa dvakrat priigrali tri gole prednosti (16:13, 17:14), ob polčasu pa je bilo le +1 (18:17).
V drugi polovici tekme sta se ekipi veliko časa izmenjavali v vodstvu, v 46. minuti pa so si gosti prvič na tekmi priigrali dva gola prednosti (27:25). Izbranci gostujočega trenerja Žige Lesjaka so v prelomnih trenutkih dvoboja imeli niti igre v svojih rokah. Med 53. in 57. minuto so po delnem izidu 4:0 povedli s 33:28 in jasno je bilo, da bodo osvojili obe točki.
V gostujoči ekipi sta bila najučinkovitejša Aljaž Lampret s sedmimi in Veljko Stanojević s šestimi goli, v domači pa Filip Jerenec s sedmimi in Jure Lukman s petimi zadetki.
Liga NLB, 2. krog:
Petek, 12. september:
Sobota, 13. september:
Nedelja, 14. september:
Lestvica:
1. Slovenj Gradec 2 tekmi - 4 točke
2. Celje Pivovarna Laško 1 - 2
3. Riko Ribnica 1 - 2
4. Trimo Trebnje 1 - 1
5. LL Grosist Slovan 1 - 1
6. Krka 1 - 1
7. Gorenje Velenje 1 - 1
8. Škofja Loka 1 - 1
9. Jeruzalem Ormož 2 - 1
10. Frankstahl Radovljica 1 - 0
11. Škofljica 1 - 0
12. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 1 - 0