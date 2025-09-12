Slovenj Gradec z drugo zmago na vrh, Celje in Slovan na delu v soboto

V petkovi prvi tekmi drugega kroga rokometne lige NLB je Slovenj Gradec v gosteh s 36:30 premagal Jeruzalem Ormož in se povzpel na vrh prvenstvene lestvice. Celjani in Ribničani, ki so domače prvenstvo odprli z zmagama, bodo na delu v soboto. V Ribnici gostuje Krka, v Celju pa Škofja Loka. Branilec naslova Slovan je v prvem krogu le remiziral s Trebanjci, v soboto pa gostuje pri Škofljici.

Trebanjce v soboto čaka gostovanje v Radovljici, krog pa bosta v nedeljo sklenila Gorenje Velenje in Ivančna Gorica.

V petek se je v dvorani Hardek večji del tekme odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Prleki so si v drugem delu prvega polčasa dvakrat priigrali tri gole prednosti (16:13, 17:14), ob polčasu pa je bilo le +1 (18:17).

V drugi polovici tekme sta se ekipi veliko časa izmenjavali v vodstvu, v 46. minuti pa so si gosti prvič na tekmi priigrali dva gola prednosti (27:25). Izbranci gostujočega trenerja Žige Lesjaka so v prelomnih trenutkih dvoboja imeli niti igre v svojih rokah. Med 53. in 57. minuto so po delnem izidu 4:0 povedli s 33:28 in jasno je bilo, da bodo osvojili obe točki.

V gostujoči ekipi sta bila najučinkovitejša Aljaž Lampret s sedmimi in Veljko Stanojević s šestimi goli, v domači pa Filip Jerenec s sedmimi in Jure Lukman s petimi zadetki.

