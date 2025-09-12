Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., STA

Petek,
12. 9. 2025,
20.43

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Petek, 12. 9. 2025, 20.43

1 ura, 17 minut

DP v rokometu, liga NLB, 2. krog

Slovenj Gradec z drugo zmago na vrh, Celje in Slovan na delu v soboto

Avtorji:
S. K., STA

RD LL Grosist Slovan : RK Alkaloid | Slovan, ki ga vodi selektor slovenske članske reprezentance Uroš Zorman, se bo v soboto v gosteh spopadel s Škofljico. | Foto RD Slovan/Sportida

Slovan, ki ga vodi selektor slovenske članske reprezentance Uroš Zorman, se bo v soboto v gosteh spopadel s Škofljico.

Foto: RD Slovan/Sportida

V petkovi prvi tekmi drugega kroga rokometne lige NLB je Slovenj Gradec v gosteh s 36:30 premagal Jeruzalem Ormož in se povzpel na vrh prvenstvene lestvice. Celjani in Ribničani, ki so domače prvenstvo odprli z zmagama, bodo na delu v soboto. V Ribnici gostuje Krka, v Celju pa Škofja Loka. Branilec naslova Slovan je v prvem krogu le remiziral s Trebanjci, v soboto pa gostuje pri Škofljici.

liga nlb Slovan Trimo Trebnje
Sportal "Jumbo-jet" Slovan in Velenjčani začeli z remijem, Celjani pa nadvse zanesljivi

Trebanjce v soboto čaka gostovanje v Radovljici, krog pa bosta v nedeljo sklenila Gorenje Velenje in Ivančna Gorica.

V petek se je v dvorani Hardek večji del tekme odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Prleki so si v drugem delu prvega polčasa dvakrat priigrali tri gole prednosti (16:13, 17:14), ob polčasu pa je bilo le +1 (18:17).

V drugi polovici tekme sta se ekipi veliko časa izmenjavali v vodstvu, v 46. minuti pa so si gosti prvič na tekmi priigrali dva gola prednosti (27:25). Izbranci gostujočega trenerja Žige Lesjaka so v prelomnih trenutkih dvoboja imeli niti igre v svojih rokah. Med 53. in 57. minuto so po delnem izidu 4:0 povedli s 33:28 in jasno je bilo, da bodo osvojili obe točki.

V gostujoči ekipi sta bila najučinkovitejša Aljaž Lampret s sedmimi in Veljko Stanojević s šestimi goli, v domači pa Filip Jerenec s sedmimi in Jure Lukman s petimi zadetki.

Liga NLB, 2. krog:

Petek, 12. september:

Sobota, 13. september:

Nedelja, 14. september:

Lestvica:

1. Slovenj Gradec                  2  tekmi -  4 točke
2. Celje Pivovarna Laško           1  -  2
3. Riko Ribnica                    1  -  2
4. Trimo Trebnje                   1  -  1
5. LL Grosist Slovan               1  -  1
6. Krka                            1  -  1
7. Gorenje Velenje                 1  -  1
8. Škofja Loka                     1  -  1
9. Jeruzalem Ormož                 2  -  1
10. Frankstahl Radovljica           1  -  0
11. Škofljica                       1  -  0
12. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 1  -  0

LL Grosist Slovan Celje Pivovarna Laško Gorenje Velenje RK Slovenj Gradec Liga NLB
