Avtor:
A. T. K.

Petek,
12. 9. 2025,
10.17

Osveženo pred

34 minut

Petek, 12. 9. 2025, 10.17

34 minut

Vrača se Tadej Pogačar, ki pa v ospredje postavlja kolega iz ekipe

Tadej Pogačar Komenda | Bo Tadej Pogačar izkoristil otežen zaključek trase na dirki za VN Quebeca, kjer do zdaj še ni zmagal? | Foto Grega Valančič

Bo Tadej Pogačar izkoristil otežen zaključek trase na dirki za VN Quebeca, kjer do zdaj še ni zmagal?

Foto: Grega Valančič

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar se po dobrem mesecu in pol premora vrača na dirke. Pred svetovnim prvenstvom v Ruandi konec septembra, ki je njegov glavni cilj drugega dela sezone, bo nastopil na dveh kanadskih klasikah. Danes (start je ob 17. uri po slovenskem času) bo nastopil na Veliki nagradi Quebeca, v nedeljo pa še na Veliki nagradi Montreala, kjer je zmagal že dvakrat.

Israel-Premier Tech
Sportal Israel-Premier Tech v Quebecu le s kratico

Tadej Pogačar na Veliki nagradi Quebeca do zdaj še ni zmagal, letos pa mu gre na roke poteza organizatorjev, ki so otežili zadnja dva kilometra proge, kar mu daje večje možnosti za zmagoslavje. 

Pogačar je pred dobrim mesecem dni na novinarski konferenci v Komendi napovedal, da z ekipo UAE Emirates merijo na zmago, da pa ni nujno, da bo on tisti, ki jo bo poskušal doseči. "Tudi Jhonatanu Narvaezu ustreza trasa, tudi on je kandidat za zmago, pa še kdo drug od naših," je namignil prvi kolesar sveta. V ekipi Emiratov so poleg Pogačarja in Narvaeza na seznamu še Brandon McNulty, Nils Politt, Pavel Sivakov, Tim Wellens in Adam Yates.

Trasa dirke za VN Quebeca:

trasa VN Quebeca | Foto:

Močna zasedba na startni listi

Na startni listi Velike nagrade Quebeca so tudi Michael Matthews, ki je s tremi zmagami tudi najuspešnejši tekmovalec dirke, Wout van Aert (Visma), Arnaud De Lie (Lotto), ki je v izjemni formi in je na tem prizorišču zmagal leta 2023, Jhonatan Narvaez (UAE), tretji z letošnjega Toura Florian Lipowitz (Red Bull), Oscar Onley (Team Picnic PostNL), Julian Alaphilippe (Tudor), Biniam Girmay (Intermarche), Pello BIlbao (Bahrain-Victorious) ... Od Slovencev sta na startni listi še Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki bo letos nastopil še na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu in gravelu, in Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Dirka se bo začela ob 17. uri po slovenskem času, cilj pa naj bi kolesarji dosegli okoli 22. ure.

