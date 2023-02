Kdo v veliki finale?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Mariboru se bo danes začel zaključni turnir košarkarskega pokala Spar. V dvorani Lukna se bosta v prvem polfinalu ob 17.30 pomerila Terme Olimia in Helios Suns, ob 20.30 pa bosta na parketu stopili še Cedevita Olimpija in Gorenjska gradbena družba Šenčur.

Ljubljančani so nesporni favoriti za končno zmago - finale bo v petek ob 20. uri -, kar bi bil njihov 22. pokalni naslov in drugi v sezoni, potem ko so septembra osvojili slovenski superpokal.

Helios Suns so v zadnjih osmih sezonah štirikrat igrali na zaključnem turnirju, lani izgubili v finalu, kot edini udeleženci "final four" poleg Cedevite Olimpije pa se lahko pohvalijo s pokalno lovoriko. Osvojili so jo leta 2007.

Pokal Spar, polfinale:

Četrtek, 16. februar: