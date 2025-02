Komu pokalni naslov?

Danes bo na Kodeljevem v Ljubljani znana pokalni prvak Slovenije v košarki. V finalu pokala Spar bosta ob 20.30 v naslovu odločili košarkarji Cedevite Olimpije in Krke.V ženskem finalu sta se že pomerila Cinkarna Celje in Triglav. Z 79:68 so zmagale Celjanke in še devetnajstič, sedmič zapored, postale zmagovalke pokalnega tekmovanja.