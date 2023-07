Po slovesu od Orlanda hitro našel nov klub

Ekipa Phoenix Suns je podpisala enoletno pogodbo s prostim košarkarjem, centrom Bolom Bolom, ki so ga po slovesu od Orlanda nekaj časa povezovali tudi z morebitnim prestopom v Dallas. Ob tem je Phoenix v San Antonio poslal Camera Payna, v zameno za izbor v drugem krogu naslednjega nabora, poroča novinar ESPN Adrian Wojnarowski.

