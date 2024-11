Po dveh zmagah drugi poraz Ilirije

Košarkarji ljubljanske Ilirije so v četrtem krogu regionalne lige liga Aba 2 izgubili v Srbiji, Zlatibor je zmagal s 102:92. Ljubljančani so po dveh zmagah doživeli drugi poraz, Zlatibor se jim je oddolžil za poraz v Ljubljani (69:58).

Gostje so v Čajetini zadnjič vodili v četrti minuti z 9:8, nato je bil ves čas v prednosti Zlatibor. Igralcem Ilirije se je v tretji minuti zadnje četrtine uspelo približati na tri točke razlike za najmanjši zaostanek pred zaključkom (77:80).

Trojko je tedaj zadel Tadej Ferme, ki je slabe tri minute pozneje najprej ujel žogo, preden je prosta meta zadel Vincent Golson jr. za točko zaostanka (80:81). Domači so nato znova ušli in dve minuti in pol pred koncem vodili z dvomestno številko (94:84).

Izbranci trenerja gostov Stipeta Modrića v zaključku niso bili kos domači zasedbi, da bi pripravili preobrat. Prvi strelec gostov je bil Tim Tomažič s 15 točkami, Anej Orel jih je zbral 15, Ferme pa 14, na drugi strani je bil prvi napadalec tekme Brano Đukanović s 25 točkami.

Ilirijani so doslej poleg Zlatibora premagali še Šibenko, prvi poraz pred Zlatiborjem pa so doživeli doma proti Borcu iz Banjaluke, ki bo Ilirijo gostil v petem krogu 3. decembra.