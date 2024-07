Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes ob 16.30 igrala polfinale kvalifikacij za uvrstitev na olimpijske igre. Slovenci se bodo v Pireju za finalno vstopnico in ohranjanje upov na uvrstitev v Pariz pomerili z gostitelji Grki na čelu z Giannisom Antetokounmpom. Odločitev o nastopu Alekseja Nikolića, ki je zaradi težav s stegensko mišico izpustil obračun z Novo Zelandijo, a je v petek treniral, bo znana tik pred tekmo. V drugem polfinalu si bosta nasproti zvečer stali Hrvaška in Dominikanska republika.

Kvalifikacije za OI, polfinale

Sobota, 6. julij:

Slovenski košarkarji so se s prepričljivo zmago proti Novi Zelandiji uvrstili v polfinale kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre v Pireju. V soboto ob 16.30 jim bodo pred polnimi tribunami navijačev na drugi strani igrišča stali favorizirani gostitelji Grki. Ti so prvi favoriti za edino olimpijsko vozovnico iz Pireja. Zasedba, ki jo vodi legendarni Vasilis Spanulis, se je sprehodila čez predtekmovanje. Dominikansko republiko je premagala s 27 točkami razlike, Egipt pa s 93:71. Prvi zvezdnik Grčije Antetokounmpo, prvak lige NBA 2021 z Milwaukeejem in dvakratni MVP najmočnejše lige na svetu, je igral le na prvi tekmi, na kateri je ob stoodstotnem metu iz igre dosegel 32 točk.

Slovenski igralci so po zmagi proti Novi Zelandiji poudarili, da jih v soboto čaka zelo težko delo. Luka Dončić je medijem po izjemni polfinalni predstavi dejal, da je sobotna zmaga dosegljiva le ob popolni predstavi, saj Grčija ni zgolj Antetokounmpo, ampak ima še kopico izjemnih posameznikov. Nica Calathesa na mestu organizatorja igre, v bližini košev Kostasa Papanikolaja, kot naturaliziranega igralca branilca Thomasa Walkupa in pod košema 217 centimetrov visokega Georgiosa Papajanisa ter Konstantinosa Mitogluja (210 centimetrov). Zgolj dva igralca Grčije nista člana evroligaških klubov.

Aleksej Nikolić ima težave s poškodbo. Foto: www.alesfevzer.com

"Veselimo se dvoboja z Grčijo. To bo poslastica za košarkarske sladokusce. Obe ekipi imata isti cilj, to je uvrstitev na olimpijske igre. Resda so Grki pred desettisočglavo množico glasnih navijačev v prednosti, vendar imamo tudi mi svoje načrte, ki jih lahko dosežemo, če bomo pokazali pravi obraz," je pred srečanjem dejal slovenski kapetan Dončić.

Ekipi sta do zdaj odigrali dvajset medsebojnih tekem, osem jih je dobila Slovenija, zadnji dve lani pred svetovnim prvenstvom pa sta pripadli Grkom.

Finale bo v Pireju na sporedu v nedeljo ob 20. uri. Olimpijske igre v Parizu se bodo odvile med 26. julijem in 11. avgustom 2024. Na igre so že uvrščeni Francija, Nemčija, Srbija, Kanada, Združene države Amerike, Japonska, Avstralija in Južni Sudan. Preostale štiri reprezentance bodo prišle s kvalifikacijskih turnirjev. Če se bo slovenskim košarkarjem drugič zapored uspelo uvrstiti na olimpijado, bodo v Franciji igrali v skupini A skupaj z Avstralijo, Kanado in zmagovalcem turnirja v Španiji.

Preberite še: