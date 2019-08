Piran državni prvak v košarki 3x3

Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je v članski kategoriji za naslov državnega prvaka v košarki 3x3 pomerilo 12 ekip. Naslova državnega prvaka so se po štiri letih ponovno veselili košarkarji ekipe Piran, ki so v finalu z 21:10 premagali ekipo Kranj. Tretje mesto so na koncu osvojili košarkarji ekipe Maribor Adecco.

Pred polnimi tribunami košarkarskega prizorišča na Kongresnem trgu sta se v velikem finalu srečali najboljši slovenski ekipi, Kranj (Boris Jeršin, Mensud Julević, Igor Tratnik, Jure Eržen) in Piran (Simon Finžgar, Adin Kavgić, Gašper Ovnik, Anže Srebovt).

Izkušeni Pirančani so na začetku tekme prišli v vodstvo in skozi celotno srečanje narekovali ritem igre. Štiri minute pred koncem je Anže Srebovt z nekaj sreče zadel met za dve točki in Pirančani so povedli že s 13:5. Takoj zatem je met za dve točki zadel še Adin Kavgić in prednost povišal na visokih devet točk (15:6).

Razigrani košarkarji Pirana so tako brez težav prihajali do izdelanih priložnosti in na koncu zmagali z 21:10.

