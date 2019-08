Spursi se bodo poklonili Parkerju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred njim so pri Spurs upokojili drese igralcev, kot so Bruce Bowen (številka 12), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Manu Ginobili (20), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) in James Silas (13).

Francoski košarkar je kar 17 od svojih skupno 18 sezon v ligi NBA odigral v dresu San Antonia in pomagal Spurs do štirih naslovov prvaka.

Prvi Evropejec z nazivom MVP finala

Leta 2007 je prejel nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) finala, s čimer je postal prvi Evropejec s to lovoriko. Parker je vodilni podajalec ostrog (6829) vseh časov, drugi po številu odigranih tekem (1198) ter četrti strelec (18.943).

Junija je objavil, da končuje kariero v ligi NBA, potem ko je svojo zadnjo sezono onkraj luže odigral v dresu Charlotte Hornets.

Parker je eden od le petih košarkarjev v zgodovini NBA, ki je dosegel vsaj 19.000 točk in 7000 podaj, s čimer je ob boku legendam Oscarju Robertsonu, Johnu Stocktonu, Garyju Paytonu in LeBronu Jamesu.

Preberite še: