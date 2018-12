Petdeset specialcev ob košarkarjih Olimpije, ki so jih zadržali v dvorani

Streljaj od dvorane, v kateri so košarkarji Petrol Olimpije v torek igrali tekmo lige prvakov proti Strasbourgu in izgubili s 73:81 , se je zgodil strelski napad. Košarkarji med tekmo niso vedeli, da se je karkoli zgodilo, so pa morali po tekmi do ene ure ponoči počakati v dvorani, tako kot vsi gledalci.

Košarkarji Petrol Olimpije so izgubili dvoboj lige prvakov proti Strasbourgu, neprijetna izkušnja pa jih je čakala po koncu dvoboja, ko so izvedeli, da se je v središču mesta Strasbourg zgodil strelski napad, v katerem so po zadnjih informacijah umrle tri osebe, trinajst pa je bilo ranjenih.

Več kot 350 policistov in vojakov so vključili v lov za osumljencem, ki sliši na ime Chérif Chekatt. Veliko policijskih in specialnih enot pa je vzporedno skrbelo za varnost ljudi v Strasbourgu.

In v mestu so bili tudi košarkarji Olimpije, ki so morali tako kot gledalci po koncu dvoboja ostati v dvorani vse do 1. ure ponoči.

"Takšno navodilo je bilo, da so skupaj z navijači ostali v dvorani. Klub se je lepo potrudil, da so fantje dobili za jesti in piti. Zelo smo jim hvaležni. Ob eni uri so jih nato pospremili do hotela. V dvorani je bilo 50 specialcev, ki so dali vsem vedeti, da nihče ne sme ven, prav tako pa ni bilo možnosti, da bi kdorkoli prišel v dvorano," je dejal predstavnik za stike z javnostjo v klubu Tine Ružič.

Igralci vse do konca tekme niso vedeli, kaj se je v Strasbourgu zgodilo, po tekmi pa so nato dobili zagotovilo, da so v dvorani varni, zato ni bilo prisotnega strahu med košarkarji in člani vodstva. "Košarkarji so se družili z navijači. Mlajši navijač jih je prišel obiskat v garderobo. Res je, da je bila celotna izkušnja negativna, a so ji skušali dodati pozitiven prizvok."

Čeprav v Strasbourgu vlada izredno stanje, to naj ne bi oviralo povratka košarkarjev Olimpije, ki imajo ob 15. uri let iz Züricha, ki je slabih 200 km oddaljen od francoskega mesta, kjer se je zgodila tragedija. "Za enkrat vse poteka, da bodo prišli nazaj, kot je bilo načrtovano," je še dejal Ružič.