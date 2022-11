Opozorilo ljubljanskega stratega

"Zmaga v Laktaših, kjer ni lahko igrati, je lepa popotnica pred torkovo tekmo. Moramo delati dalje in čakati, da se vrnejo igralci, ki so še vedno poškodovani, ter v tem obdobju zabeležiti čim več zmag," pred današnjo tekmo petega kroga Eurocupa s Prometejem poudarja strateg Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Košarkarji ljubljanskega kluba so konec tedna zabeležili pomembno zmago v ligi ABA proti Igokei (85:74), zdaj pa jih čaka lovljenje prve zmage tudi v Eurocupu. A pred košarkarji Cedevite Olimpije je nova zahtevna preizkušnja, prva v evropskem pokalu po tekmovalnem premoru, ki so ga prinesle reprezentančne aktivnosti. Ljubljanski zmaji se po skoraj mesecu dni vračajo v Areno Stožice, kjer bodo danes gostili ukrajinsko ekipo Prometej. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca bodo skušali ob podpori domačih navijačev zabeležiti prvo zmago v novi evropski sezoni.

"Pred nami je zagotovo nova težka tekma. Prometej je izredno atletska ekipa, ki igra hitro košarko. Naša glavna naloga je, da ustavimo njihove protinapade. Naša defenzivna tranzicija bo morala biti na najvišji mogoči ravni. Obenem ne smemo izgubljati žog, našim tekmecem pa moramo parirati v individualnih atletskih sposobnostih, ki jih premorejo," je pred tekmo dejal Golemac in ob tem opozoril na vse nevarnosti v ukrajinski ekipi.

Cedevita Olimpija je v soboto ugnala Igokeo. Foto: Igokea/Nikola Vuruna

"Prometej je zelo dobro vodena ekipa, ki ima glavo in rep in igra moderno ter hitro košarko. Gian Clavell je odličen strelec, v ekipi najdemo tudi štiri ameriške košarkarje, ki so zelo atletski. Imajo tudi domače igralce, med njimi Issufa Sanona, ki je igral tu, pri Cedeviti Olimpiji. Naša glavna naloga mora biti, da ustavimo njihove protinapade" je prepričan Golemac.

Zmaga v Laktaših, na zahtevnem gostovanju, kjer ni lahko igrati, je za ljubljansko ekipo lepa popotnica. "Moramo delati dalje in čakati, da se vrnejo igralci, ki so še vedno poškodovani, ter v tem obdobju zabeležiti čim več zmag. Vse navijače vabim, da se nam v torek pridružijo v Stožicah, saj bomo potrebovali njihovo pomoč," je navijače še pozval ljubljanski strateg.

"Zagotovo si želimo po tekmovalnem premoru tudi v Eurocupu zabeležiti zmago," pravi Alibegović. Foto: Vid Ponikvar

Uvod v novo evropsko sezono se košarkarjem Cedevite Olimpije ni izšel po željah. Po štirih odigranih srečanjih so trenutno še brez zmage, svojo prvo pa bodo lovili proti novincem v drugem najbolj kakovostnem evropskem košarkarskem tekmovanju.

"Zagotovo si želimo po tekmovalnem premoru tudi v Eurocupu zabeležiti zmago. Torkova tekma je za nas izredno pomembna, saj želimo obrniti našo zgodbo v tej sezoni. Prometej je odlična ekipa, ki igra z veliko energije, njihovi igralci so izredno atletski. Moramo jim parirati z našo energijo, igrati fizično od prve do zadnje minute – to bo ključno, če želimo dobiti to tekmo," je pred tekmo prepričan Amar Alibegović.

Konec tedna je z ljubljansko ekipo sodelovanje še za mesec dni podaljšal Matic Rebec, ki slovenskim prvakom skuša zakrpati luknje, ki so jih povzročile nekatere poškodbe. "Z zmago nad Igokeo smo si zagotovo nekoliko dvignili našo samozavest. Obračun v Laktaših ni bil lahek, zdaj pa imamo malo časa, da se pripravimo na torkov dvoboj s Prometejem. Vemo, da gre za nevarno ekipo, predvsem v igri iz protinapadov. Zagotovo si želimo zabeležiti novo zmago in napravili bomo vse, da uspeh ostane doma. Upam, da se nam bodo navijači v Stožicah pridružili v čim večjem številu, saj nam lahko dajo dodaten veter v krila," je pred tekmo z ukrajinskim tekmecem dejal Rebec.

Ljubljančani se po koncu evropskega prvenstva v rokometu za ženske vračajo v ljubljanske Stožice. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ukrajinski tekmec polovično uspešen

Ukrajinski Prometej je na uvodnih štirih tekmah zabeležil dve zmagi in doživel dva poraza. Na prvi tekmi sezone so Ukrajinci z rezultatom 82:71 premagali Lietkabelis, nato klonili proti Brescii (70:104), v tretjem krogu so na domačem parketu ugnali finaliste iz pretekle sezone, košarkarje turške ekipe Bursasporja (90:84). Pred premorom, ki so ga prinesle reprezentančne aktivnosti, pa je Prometej izgubil na gostovanju pri Joventutu iz Badalone (77:82). V začetku meseca se je Prometej pod obema obročema okrepil z Jamesom Dickeyjem, ki se je v ukrajinski kolektiv preselil iz JL Bourga.

Preberite še: