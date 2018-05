Oblegani Luka Dončić: Ne zanima me, kdo je spredaj

Večer pred velikim finalom je bil Luka Dončić spet v središču pozornosti, potem ko je prejel kar tri nagrade evrolige. Hkrati je postal najboljši košarkar v Evropi za sezono 2017/18, a so njegove misli pri današnjem večeru, ko bi rad stopil na vrh še z Real Madridom. Sploh si ne predstavljamo, kaj se bo zgodilo po morebitnem velikem zmagoslavju španskega moštva. Že tako je Luka najbolj oblegana oseba na zaključnem turnirju.

Ob 20. uri bo v Stark Areni v Beogradu izjemno razburljiv finalni dvoboj med Real Madridom in Fenerbahčeje, ki brani lovoriko iz lanske sezone. Prav Turki so bili tisti, ki so na lanski poti do velikega zmagoslavja v polfinalu premagali Real Madrid.

Videti je, da so tokrat pri Realu trdno odločeni, da se še enkrat na isti oviri ne bodo opekli. V svojih vrstah imajo tudi slovenskega košarkarskega dragulja Luko Dončića, ki je bil med boljšimi posamezniki že na polfinalni tekmi proti CSKA. Njegove vrhunce s te tekme so širši javnosti pokazali tudi pri NBA, kjer ga pričakujejo z odprtimi rokami. "Liga NBA je izjemna, najboljša liga na svetu. Neverjetno je," je bil Luka počaščen, da tudi onstran Atlantika vlada takšno zanimanje zanj.

"Če imaš takšne soigralce, lahko dobiš tovrstne nagrade"

V soboto zvečer je prejel kar tri nagrade. Ena izmed njih je bila za najboljšega košarkarja sezone, kar je posebna čast in priznanje. Foto: Sportida Najidealnejši scenarij bi bil, če bi danes z Realom osvojil še evroligo, potem ko je včeraj prejel nagrado za najkoristnejšega košarkarja (MVP), najobetavnejšega mladega košarkarja, uvrščen pa je bil tudi v idealno peterko.

S tem je postal tudi uradno najboljši igralec v Evropi v sezoni 2017/18. "Mislim, da je ekipa najpomembnejša. Če imaš takšne soigralce, lahko dobiš tudi tovrstne nagrade," je poudaril 19-letni Luka.

Misli ima popolnoma usmerjene v današnji obračun s Fenerbahčejem. V tej sezoni sta se ekipi že pomerili v rednem delu evrolige, obe pa sta zmagali na gostovanju. In Luka se bo s soigralci danes ob 20. uri počutil, kot da gostuje v Istanbulu, saj bo v Beogradu ogromno navijačev turškega moštva.

Dončića ne zanima, koliko navijačev iz Turčije bo v finalu

"Videl sem, da jih je bilo na tekmi proti Žalgirisu veliko, a jih je bilo še več, ko smo v tej sezoni gostovali v Istanbulu. V užitek mi je igrati takšne tekme. Vsak si želi biti tukaj. Osredotočeni smo na tekmo. Za Fenerbahče je značilno, da ima zelo dobro obrambo, vendar me ne zanima, kdo je spredaj. Jaz le napadam. Pomembno je, da bomo prodrli v raketo."

V dresu Real Madrida bi rad osvojil elitno evroligo. Foto: Sportida

Da je Luka vroč, se lahko v Beogradu prepričamo na vsakem koraku. Novinarji iz številnih držav ga nenehno obkrožajo. Kaj bo šele, če danes osvoji evroligo. Raztrgali ga bodo na vse konce. Največ vprašanj, ki jih je dobil, pa je bilo razumljivo povezanih z ligo NBA.

O največjem konkurentu na naboru lige NBA: Ayton je zelo dober igralec

Luka bo namreč 21. junija med prvimi izbori na naboru. Govori se le o dveh destinacijah – Phoenixu in Sacramentu. Torej bo prvi ali drugi izbor.

V Beograd so prišli tudi predstavniki klubov iz lige NBA, na vprašanje, ali je s kom govoril, pa je Luka odgovoril: "Z nobenim. Osredotočen sem na zaključni turnir in finale. NBA bo že prišla na vrsto. Me pa vsi sprašujejo okoli NBA (smeh, op. a.)."

Bo letel na parketu dvorane Stark tudi danes zvečer? Foto: Reuters

In kaj Luka meni o največjem konkurentu Deandreju Aytonu? Center, rojen na Bahamih, je namreč tisti, ki ob Luki pleni največ pozornosti: "Zelo dober igralec je. Veliko priložnosti, da bi ga videl, nisem imel. Govorijo, da je zelo dober. Bomo videli."