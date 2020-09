Ob tretji obletnici zlatega EuroBasketa za prvo lovoriko

Za superpokalno lovoriko se praviloma udarita državni in pokalni prvak. Slovenija prvič po osamosvojitvi nima državnega prvaka. Pretekla sezona je bila namreč zaradi koronavirusa prekinjena in odpovedana. Pokalne lovorike pa se je veselila Koper Primorska. Toda Primorci so se odrekli nastopu v superpokalu, saj je obstoj kluba visel na nitki. V Bonifiki so, kot kaže, le našli rešitev, v Kranju pa se bosta tako za prvo lovoriko sezone udarila Cedevita Olimpija in Krka.

Tako Ljubljančani kot Novomeščani so dodobra prevetrili igralski zasedbi, zato bo tekma ob tretji obletnici naslova evropskega prvaka tudi svojevrsten spoznavni dan. Resda za zaprtimi vrati kranjske dvorane, kjer sicer domuje povratnik v 1. SKL in tokratni gostitelj superpokala Triglav.

Iz obeh taborov:

Spomnimo, Krko so v podaljšanem prestopnem roku okrepili Nejc Barič, Jan Kosi (Koper Primorska), Jan Rebec (Šentjur), Jairus Lyles (Löwen Braunschweig), Adin Vrabac (Spars Realway), Rod Camphor (Rosa Radom), Jure Škifić (Saint-Chamond), Rok Stipčević (Fortitudo Bologna), Milan Milovanović (Legia Warsaw) in Vasilije Vučetić (Penas Huesca).

Po drugi strani pa so novi obrazi v Stožicah Kendrick Perry (Mega Bemax), Alen Hodžić, Žiga Dimec (Koper Primorska), Dan Duščak (Real Madrid), Roko Leni Ukić (Sharks Antibes), Rion Brown (Tofas) in Mangok Mathiang. Toda slednja še lep čas ne bo na parketu, saj si je na predvečer tekme zlomil golenico in mečnico desne noge.