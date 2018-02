O Goranu Dragiću so govorili v avstralskem parlamentu

"Nihče z več kot dvema delujočima možganskima celicama ne bi dal prednost Goranu Dragiću pred Benom Simmonsom," je Tim Watts komentiral dejstvo, da je ob poškodbi zvezdnika Cleveland Cavaliers Kevina Lova prednost pri mestu na tekmi zvezd najmočnejše košarkarske lige na svetu pred Benom Simmonsom dobil organizator igre Miami Heat Goran Dragić.

Goran Dragić bo prvi Slovenec na tekmi NBA All Star. Foto: Reuters 21-letni Simmons, ki je bil številka ena na naboru lige NBA leta 2016, v najmočnejši košarkarski ligi na svetu igra šele prvo leto.

V povprečju dosega 16,6 točke, 7,7 asistenc, 7,8 skokov in 0,9 blokade na tekmo za Philadelphio, ki je trenutno na osmem mestu vzhodne konference. Mesto za Miamijem, ki je sedmi.

Dragić, ki bo postal prvi Slovenec na tekmi zvezd, v tej sezoni dosega 17,4 točke, 4,8 asistence in 4,1 skoka na tekmo.

Watts, sicer pristaš priseljencev, ki prav na primerih uspešnih avstralskih košarkarjev zagovarja svoja prepričanja o njih, je očitno košarkarski navdušenec.

V času spletnega glasovanja za tekmo zvezd je namreč svoje sledilce na Twitterju večkrat pozval, naj glasujejo za Simmonsa. Za podporo se je avstralskemu politiku zahvalil tudi košarkar Philadephie.

NBA Allstar votes are worth double today!



RT and help make @bensimmons25 an 🇦🇺🏀 allstar #nbavote @PickandRollAU @NBA_AU #aussiehoops pic.twitter.com/4Z4H6zp9DV