Tekma All Star vendarle tudi z Goranom Dragićem

Za Dragića, ki je sicer pred dnevi dejal, da se veseli krajšega februarskega oddiha, bo to prvi nastop na tekmi vseh zvezd. Bo edini predstavnik Miamija, priložnost pa se mu je ponudila po poškodbi zvezdnika Clevelanda Kevina Lova, ki si je zlomil roko.

Gogi letos v ligi NBA blesti s povprečjem 17 točk in svoje moštvo vodi proti zanesljivi uvrstitvi v končnico. Miami je trenutno na četrtem mestu vzhodne konference. Enaintridesetletni Ljubljančan si je tako po mnenju številnih več kot zaslužil nastop na tekmi zvezd, ki jo bo 18. februarja gostil Los Angeles.

V LeBronovi ekipi

V slovitem Staples centru bo Gogi v spremenjenem tekmovalnem formatu, kjer ni več klasičnega dvoboja med zahodno in vzhodno konferenco, temveč po vzoru lige NHL tekma ekip dveh kapetanov, zaigral v ekipi LeBrona Jamesa. Njegovi soigralci bodo še LaMarcus Aldridge, Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond,Kevin Durant, Paul George, Kyre Irving, Victor Oladipo, Kristaps Porzingis in Russell Westbrook.

V nasprotni ekipi, ki jo bo kot kapetan vodil Stephen Curry, pa bodo zaigrali še James Harden, DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Damian Lillard, Jimmy Butler, Draymond Green, Kyle Lowry, Klay Thompson in Karl-Anthony Towns.

Pravljica se nadaljuje

Košarkarska pravljica 191 centimetrov visokega Ljubljančana, ki je svojo pot začel pri Iliriji, se tako nadaljuje. Lani jo je po dobri sezoni v ligi NBA nadgradil z reprezentančnim labodjim spevom. Potem ko je na novo definiral vlogo kapetana v slovenskem kolektivnem športu, je izbrano vrsto v Carigradu popeljal do naslova evropskega prvaka. Izbran je bil tudi za najkoristnejšega igralca turnirja (MVP).

Čeprav ob vrnitvi v ZDA ni skrival fizične izčrpanosti in psihične izpraznjenosti, je po nekaj tednih ujel vrhunski ritem in začel Miamiju dajati tisto, kar vodstvo kluba od njega pričakuje. Tudi zaradi tega so številni pričakovali, da bo Dragić v deseti sezoni v ligi NBA vendarle dočakal tudi prvi nastop na tekmi zvezd. Po poškodbi Johna Walla ga je komisar lige, ki ima v takšnih primerih edini pravico do zapolnjevanja igralskih mest, še spregledal. Ko se je na bolniški seznam preselil še Kevin Love, pač ne. Dragić bo seveda tudi prvi slovenski košarkar, ki bo nastopil na osrednji tekmi All Star lige NBA.

Novica je sprožila val čestitk Goranu Dragiću, šele osmemu igralcu moštva Miami Heat, ki ga je doletela ta čast:

