"Nenavadno je bilo deliti mnenja in poglede na svojo igro in na to, kako se počutim na igrišču, z nekom, ki je bil vedno eden mojih največjih nasprotnikov," je razkril Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Novak Đoković se vrača na teniška igrišča, potem ko bo zaigral na turnirju v Brisbanu v Avstraliji. Mnogi ljubitelji tenisa že težko čakajo, kaj srbski zvezdnik pripravlja za novo sezono. Beograjčan je že pred sezono poskrbel za navdušenje, potem ko je v svojo ekipo povabil Andyja Murrayja, nekdaj njegovega velikega tekmeca.

Foto: Guliverimage

Murray in Đoković sta pred začetkom sezone skupaj preživela deset dni. Čeprav Murrayja v Brisbanu ni, sta s kratkimi pripravami postavila temelje za morebitno dolgoročnejše sodelovanje.

"Biti na isti strani mreže je pravzaprav nekaj izjemnega, saj je bil eden mojih največjih tekmecev. Nenavadno je bilo deliti mnenja in poglede na svojo igro in na to, kako se počutim na igrišču, z nekom, ki je bil vedno eden mojih največjih tekmecev. Ampak sem zelo hvaležen, da je sprejel sodelovanje tukaj v Avstraliji."

Andy Murray Foto: Reuters

Prepričan je, da mu lahko pomaga

Đoković je med drugim razkril, da se bo Murray pridružil njegovim pripravam v Melbournu pred začetkom OP Avstralije. Po turnirju se bosta odločila, ali bosta sodelovanje nadaljevala in za koliko časa, so zapisali na uradni strani ATP. Razkril je še, da je bilo deset dni, ki sta jih preživela skupaj, izjemnih in da je užival v vsakem trenutku. Ob tem je priznal, da je Murray zelo natančen, predan in profesionalen.

"To me ne preseneča, saj ga kot igralca poznam že toliko let. Očitno je to nova izkušnja zanj kot trenerja. Za oba je bilo presenečenje, da sva skupaj kot trener in igralec. Ima svež pogled na mojo igro in mislim, da mi bo to nedvomno koristilo na igrišču. Kot nekdanji igralec pozna moje prednosti, slabosti in tudi lastnosti drugih najboljših igralcev," je povedal 24-kratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam, ki je prepričan, da se bosta s Škotom dobro ujela.

Novak Đoković želi vztrajati še nekaj let. Foto: Reuters

Želi vztrajati še nekaj časa

Novak Đoković je pri svojih 37 letih povedal, da namerava igrati še nekaj let in da ga bomo letos pogosteje videvali na turnirjih. Želi si dobrega začetka sezone in da bi bil v tem letu konstantnejši.

"Letos želim odigrati več turnirjev kot prejšnjo sezono, zato upam, da se bo tudi moja raven izboljšala. Upam, da bom osvojil še nekaj turnirjev in se dvignil na lestvici. Glede na to, kako se danes počutim, mislim, da imam pred seboj še nekaj močnih let … Še vedno imam rad ta šport in še vedno rad tekmujem."

