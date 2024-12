Že nekaj dni lahko v Srbiji spremljamo blokade vseh fakultet v Beogradu, Nišu in Novem Sadu. Študentje zahtevajo odgovornost tistih, ki so krivi za nesrečo v Novem Sadu, ko se je na železniški postaji zrušil nadstrešek, pod njim pa je umrlo 15 ljudi. V boju za pravico in resnico jih je zdaj podprl tudi Novak Đoković.

Као неко ко дубоко верује у снагу младих људи и њихову жељу за бољом будућношћу,сматрам да је важно да се њихов глас чује.



Србија има огроман потенцијал а образована омладина је њена највећа снага.



Оно што је свима нама потребно је разумевање и поштовање. Уз вас,Новак. — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 18, 2024

Pomembno se mu zdi, da se sliši glas mladih

"Kot nekdo, ki globoko verjame v moč mladih in njihovo željo po boljši prihodnosti, se mi zdi pomembno, da se njihov glas sliši. Srbija ima ogromen potencial, izobražena mladina pa je njena največja moč. Vsi potrebujemo razumevanje in spoštovanje. Z vami, Novak," je na družbenih omrežjih zapisal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in eden najboljših športnikov vseh časov.

V preteklih dneh je bilo veliko kritik na račun srbskih športnikov, potem ko se niso takoj oglasili. Kmalu za tem so se oglasile številne športne legende. Zdaj se je oglasil tudi Novak Đoković.

Zakonca Đoković sta leta 2007 ustanovila Fundacijo Novaka Đokovića, ki se posveča predvsem predšolski vzgoji otrok. V Srbiji sta do zdaj zgradila, obnovila ali opremila 60 vrtcev, s podpornimi programi pomagala več kot 9.470 staršem in vplivala na razvoj več kot 56 tisoč otrok.

Vidimo se u petak u Novom Sadu!

⏰ 20:00

📍Trg Slobode pic.twitter.com/3d3B7ALXkE — Vladimir Stimac (@stimac15) December 18, 2024

V prve vrste sta se za mlade postavila nekdanja srbska košarkarja Miroslav Berić in Vladimir Štimac, ki vse poziva, da se v petek zberejo na glavnem trgu v Novem Sadu. Sledili so odzivi košarkarske legende Dejana Bodiroge, legendarnega nogometaša Nemanja Vidića in mnogih drugih.

Novembra so napadali študente in profesorje dramske umetnosti

Študentski protesti v Srbiji so se začeli konec novembra po napadu na študente in profesorje beograjske fakultete za dramske umetnosti med eno od akcij v spomin na smrtne žrtve nesreče na novosadski železniški postaji. Napad je po navedbah študentov izvedla organizirana skupina, v njej pa naj bi bili tudi člani vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

Delo so doslej ustavile fakultete univerze v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu. Pridružile so se jim tudi posamezne zasebne fakultete ter več srednjih šol v Beogradu in drugih mestih po državi, poroča portal N1 Srbija.

