Novak Đoković je že prispel v Brisbane, kjer bo igral svoj prvi letošnji turnir.

Očitno je, da je bila zadnja postaja Novaka Đokovića Tajska, predno je prišel v Brisbane, kjer bo odigral svoj prvi letošnji turnir. Srbski teniški zvezdnik je na Tajskem treniral z mladim tajskim igralcem Kasiditom Samrejem, ki je trenutno na lestvici uvrščen na 415. mesto. 23-letni teniški igralec je bil zelo hvaležen za izjemno izkušnjo.

Hvaležen za trening in nasvete

"Hvala Novak Đoković za odličen trening in tvoje nasvete. V čast mi je bilo, da sem lahko ta teden treniral s teboj," je na Instagram napisal Kasidit Samrej, ki si je zagotovil vstopnico za glavni del turnirja na OP Avstralije, potem ko je zmagal na AO Asia-Pacific Wildcard Play-off v Chengduju na Kitajskem.

Novak Đoković pa je že dobil svojega prvega nasprotnika v letošnji sezoni, potem ko bo zaigral na turnirju v Brisbanu. Beograjčan, sicer 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, bo igral proti Avstralcu Rinkyju Hijikata. Đoković bo na tem turnirju igral tudi v dvojicah. Njegov partner pa bo Nick Kyrgios, ki se vrača po dolgotrajni poškodbi.

Ujel ga je nepripravljenega

Andy Murray se je šele pred kratkim upokojil, a kmalu za tem ga je že poklical srbski teniški zvezdnik. Ta je svojega prijatelja ujel nekoliko nepripravljenega, vendar je trajalo le nekaj dni, da sta se dogovorila za sodelovanje. Škot naj bi imel v tem času že kar nekaj ponudb preostalih igralcev, a očitno ponudbe Đokovića ni mogel zavrniti. Murray bo z Đokovićem delal v pripravljenem obdobju in med pripravami na OP Avstralije.

"Pogovarjali smo se o Andyju Murrayju. Rekel sem, da ga bom poklical in videl, kako bo. Ujel sem ga nekoliko nepripravljenega. Zelo hitro sva se povezala in po nekaj dneh je sprejel ponudbo. Ne morem biti zadovoljnejši. To sodelovanje je presenečenje za vse, vključno z mano, vendar je zanimivo za tenis. Bil je eden mojih večjih nasprotnikov. Isto sva stara, igrala sva na največjih igriščih tega športa. Zato komaj čakam, da pridem na igrišče in se pripravim na prihodnjo sezono," je pred časom razkril Nole.

