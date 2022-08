Nov velik uspeh mladih slovenskih košarkarjev

Evropsko prvenstvo do 16 let

Slovenska košarkarska reprezentanca do 16 let je poskrbela za nov velik uspeh. Slovenci so v osmini finala evropskega prvenstva v Skopju z 78:66 ugnali Nizozemsko in se uvrstili v četrtfinale. Tam jih v sredo čaka obračun s Španijo (16.30).

Slovenske košarkarske reprezentance mlajših kategorij v tem poletju še naprej pišejo velike uspehe. Kot zadnji so se v četrtfinale evropskega prvenstva uvrstili reprezentanti do 16 let, ki so v osmini finala odpravili Nizozemsko. Najboljši strelec Slovenije je bil s 27 točkami in sedmimi skoki Urban Kroflič, Vit Hrabar jih je dodal 13.

Slovenski selektor Gregor Gornjec. Foto: FIBA

Slovenci so pred tem v skupinskem delu evropskega prvenstva v zadnjem krogu sicer doživeli tesen poraz s Srbijo (81:86), a sta zmagi nad Dansko in Hrvaško bili dovolj za osvojitev prvega mesta. V krogu treh reprezentanc z dvema zmagama in porazom so imeli Slovenci namreč najboljše razmerje danih in prejetih košev.

V sredinem četrtfinalu bo nasprotnik Slovencev Španija.

