Za njimi je najtežje poletje do zdaj

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ponedeljek zakorakali v priprave na novo sezono, v kateri bodo imeli slovenski prvaki znova velike apetite. V ljubljanski ekipi jim je po lanski sezoni uspelo zadržati jedro ekipe, v klub pa so pripeljali nekaj novincev, za katere je športni direktor ekipe Sani Bečirović prepričan, da bodo pripomogli k doseganju želenih ciljev.

Če so bili zadnji meseci za večino košarkarjev namenjeni počitnicam, pa so bili še posebej naporni za športnega direktorja Cedevite Olimpije Sanija Bečirovića. Ta je s skupaj z upravo kluba in trenerjem Jurico Golemcem dodajal koščke v mozaik, ki bo letos sestavljal moštvo ljubljanske ekipe. Ekipa je zdaj dodobra zapolnjena, v timu slovenskih prvakov pa so prepričani, da so tudi z letošnjo sestavo ekipe zadeli v polno.

Z Jurico Golemcem sta poleti odpotovala v ZDA. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mislim, da je bilo letošnje poletje najtežje do zdaj. Če ga primerjam z začetkom, ko je bil projekt še v povojih, je bilo takrat težko, ampak letos je bilo še težje, kajti vsi igralci v lanski sezoni so dokazali, da so vrhunski, temu primerno pa je bilo tudi zanimanje zanje na trgu. Zato bi se še enkrat rad zahvalil celotni upravi, da smo uspešno opravili pogajanje z igralci, ki so ostali, in z vsemi, ki so v klub prišli na novo. Za nami je res naporno poletje, a smo veseli in zadovoljni, da imamo takšno ekipo, kot jo imamo. Še posebej težko je bilo zato, ker so se pogodbe iztekle vsem igralcem, letos pa nam je uspelo, kar smo si srčno želeli, saj smo se z vsemi košarkarji dogovorili za dvoletno pogodbo, tako da pričakujem, da bo prihodnje poletje malo manj stresno," je ob tem dejal Bečirović.

V ekipi so med drugim zadržali Alena Omića. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po besedah športnega direktorja slovenskih prvakov je bil proračun pred začetkom novega poglavja podoben lanskemu. "Letošnja ekipa je sestavljena v okviru proračuna, ki je bil zadan pred začetkom sezone. Izredno smo zadovoljni, ker sta nam uspeli dve ključni stvari – in to je najprej, da smo zadržali jedro lanske ekipe, saj je odšel le Jaka Blažič, temu pa smo dodali igralce iz regije, ki jih imamo za domačo. To so mladi, željni dokazovanja, v preteklosti pa so tudi že igrali v močnih ligah, tako da bodo dodana vrednost ekipi," je prepričan Bečirović.

Novinci v moštvu so Marko Jeremić, Amar Alibegović, Josh Adams, Jan Kosi, Karlo Matković in Lovro Gnjidić. Ob tem so ljubljanski ekipo zvestobo podaljšali Edo Murić, Zoran Dragić in Alen Omić, kot zadnji je na veselje slovenske ekipe sodelovanje podaljšal še Yogi Ferrell. "Bilo je izredno težko, ker je Yogi v svoji komunikaciji malce poseben, zato sva morala s trenerjem Golemcem odpotovati v ZDA, da smo našli skupni jezik in mu predstavili celoten program letošnje sezone in da smo mu dokazali, da nanj računamo kot na enega izmed nosilcev igre. To je bilo ključno, da smo našli skupni jezik," pravi Bečirović.

"Tudi Edo, Zoran in Alen so imeli na mizi dobre ponudbe, imeli so tudi NBA-ponudbe, a na koncu moram še enkrat poudariti, da smo veseli, da smo vse zadržali v klubu in s tem izpolnili tudi obljubo navijačem, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da zadržimo jedro ekipe."

Vrzel po odhodu kapetana Jaka Blažič se seli v Turčijo k ekipi Bahcesehirja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kljub temu bodo pri Cedeviti Olimpiji v prihodnjem poglavju težko zapolnili vrzel, ki je nastala po odhodu kapetana Jake Blažiča. "Jaka je dobil ponudbo, ki se je ne odbija. Zelo smo srečni, saj je bil Jaka v treh letih eden izmed ključnih košarkarjev naše ekipe, pokazal je, da gre za zunajserijskega igralca, in temu primerna je bila tudi ponudba, ki si jo je zaslužil. Želimo mu vso srečo v novem okolju, vsi pa vemo, da so mu vrata pri nas vedno odprta," je bil jasen Olimpijin športni direktor.

Ob tem so v ljubljanskem klubu zadovoljni tudi s trgovanjem in prihodom novih moči v klub. "Josh Adam je tip igralca, ki je bil na našem seznamu želja že od samega začetka. Vsako leto je bil izziv finančne narave, ker je dobival ponudbe, realno veliko močnejše od naše. Letos se je zgodba spremenila, dokaz, da delamo dobro, je tudi to, da so se začele širiti govorice o dobrem delu naše organizacije, dvorani, občinstvu. Zdaj tudi Američani razumejo, da ti da naš klub pravo priložnost," je dejal Bečirović.

Mladi na posojo

Možnost za še večji razvoj želijo ponuditi tudi mlajšim igralcem, tako bosta Luka Ščuka in Saša Ciani v tej sezoni igrala kot posojena igralca. "Luka bo igral za Mornar, tudi sam je izrazil željo, tudi mi smo menili podobno, da se bo v mladi ekipi Mornarja lahko razvijal še naprej in da bo dobil potrebne minute za igro. Saša pa gre v Cedevito Junior, kjer bo lahko delal dobro individualno in upamo, da se bosta potem oba vrnila v našo prvo ekipo. Ob tem še vedno v Sloveniji sodelujemo tudi z Ilirijo," je povedal Bečirović.

Bečirović je zadovoljen s poletnim trgovanjem. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Primanjkuje slovenskih igralcev, ki bi nam dali širino. Skozi celotno poletje smo se pogovarjali tudi z nekaterimi reprezentanti. Nekateri so nam dali jasno vedeti, da jih Cedevita Olimpija ne zanima, z nekaterimi pa se nismo našli. Če je tu govora o Alekseju Nikoliću, nam je ta lani sam rekel, da želi kariero nadaljevati v tujini. Želeli bi si dodati še enega ali dva slovenska igralca."

Čeprav je glavnina trgovanja že za njimi, pa v ljubljanskem moštvu še niso povsem zaprli vrat. "Še vedno smo neprestano na trgu in iščemo igralce, ki bi lahko še okrepili našo ekipo in nam dali širino. Pripravljalno obdobje bomo začeli v tej sestavi, potem pa bomo videli, ali bo sploh potrebno dodajanje novih igralcev ali ne. Poigravamo se z idejo, da bi pripeljali še enega zunanjega igralca," pravi Bečirović.

Olimpija je sezono sklenila z državnim naslovom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljanski košarkarji si želijo še ene uspešne sezone, v pretekli jim je uspelo osvojiti vse domače lovorike, v EuroCupu jim je uspel preboj do četrtfinala, regionalno ligo pa so sklenili v polfinalu. "Tudi letos so cilji visoki. Želimo si vsaj ponoviti lanske uspehe oziroma narediti še korak dlje v obeh tekmovanjih. Sploh v ligi ABA bo še težje kot lani. V Evropi pa bo tako kot letos vse lahko odločila ena tekma, a sistem poznamo in verjamem, da lahko s to ekipo naredimo korak, ki si ga vsi srčno želimo," je sklenil športni direktor Cedevite Olimpije.

Preberite še: