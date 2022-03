Nor teden za mirnejše glave

Spomin Cedevite Olimpije na prvo tekmo z Budućnostjo v sklopu EuroCupa ni najlepši. Na gostovanju v Podgorici so Ljubljančani izgubili z visokih 60:91.

Od takrat se je položaj spremenil. Vrste slovenskega kolektiva so se nekoliko spremenile. Prihod Yogija Ferrella, Alena Omića in kot zadnjega Zorana Dragića je v igro prinesel svežino in širino. V zadnjem obdobju ima igra rep in glavo.

Četa Jurice Golemca je našla ritem, ki ga bo morala potrditi tudi v tem tednu, ko prihajata dva težka dneva. Danes bo v EuroCupu v Stožicah gostovala Budućnost (ob 20.30), dva dni pozneje še grški Promitheas (20.45), ki je na repu razpredelnice. V boju za napredovanje v drugi del bi zmagi krvavo potrebovali, saj bi se Cedevita Olimpija tako približala uvrstitvi med najboljših osem ekip v skupini B, v kateri šest krogov pred koncem zaseda sedmo mesto.

V tej sezoni sta se Cedevita Olimpija in Budućnost pomerili trikrat, po dvakrat v regionalni ligi in enkrat v evropskem pokalu. Na vseh treh tekmah so bili boljši izbranci glavnega trenerja Aleksandra Džikića.

Ključ bo obramba

"K nam v Stožice prihaja Budućnost, ki jo zelo dobro poznamo. Zagotovo bomo morali prikazati dobro igro v obrambi, predvsem bomo morali dvigniti raven agresivnosti, če bomo želeli parirati tekmecem. Vabim vse navijače, da pridejo in nam pomagajo na teh domačih tekmah, ker bomo zagotovo potrebovali pomoč s tribun. Na domačem parketu moramo dati vse od sebe, da dosežemo novo zmago v evropskem pokalu, s tem pa bi nam bilo lažje v nadaljevanju sezone. Budućnost ima v svojih vrstah veliko dobrih posameznikov, naj omenim le Justina Cobbsa, D. J. Seeleyja, pridružil se jim je tudi naš stari znanec Kendrick Perry, ki se je lepo ujel z ekipo in igra zelo dobro. Pod košem sta Willie Reed in Marko Jagodić Kuridža. Zagotovo ne smemo računati na to, da bomo zmagali, če bomo ustavili enega igralca. Igrati moramo ekipno košarko, predvsem v obrambi, in garati drug za drugega, če želimo iztržiti dober rezultat," poudarja Golemac.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Na prvih treh tekmah sezone nam Budućnosti ni uspelo premagati, zato moramo v torkovo tekmo vstopiti osredotočeno in odločno. Predvsem moramo biti pozorni na svojo igro v obrambi, v napadu pa nam bo nato že steklo, saj imamo zelo nadarjeno ekipo. Ključ do zmage bo naša osredotočenost v obrambi. Pomembno je, da še naprej trdo delamo in poskrbimo za to, da se bodo navijači zabavali, ko se vrnejo v dvorano. Želimo, da so ponosni na nas, zato bomo naredili vse, da dosežemo novo zmago," pred tekmo, ki se bo začela ob 20.30, poudarja Zach Auguste.