Nič kaj spodbudne novice za nesrečnega Dragića

"Status je isti. Šel je skozi filmski trening, kar je bila večina tega, kar smo delali. Status je isti," je ponovil Spoelstra. Dragićev nastop je bil pred tem opredeljen kot dvomljiv in Spoelstra je potrdil, da se to ni spremenilo. Na parket se je na četrti tekmi vrnil Bam Adebayo, ki se je prav tako kot Dragić poškodoval na prvi tekmi finala proti Jezernikom. "Bam bo že v redu. Njegov tekmovalni duh je pripravljen na petkov večer," je zagotovil Spoelstra.

Dragić se je skušal v noči iz torka na sredo pred tekmo ogrevati, vendar je bila poškodba prehuda. "Čutim velike bolečine in ne želim biti soigralcem v napoto," je že v ponedeljek v doslej edini izjavi po poškodbi dejal Dragić. Pojasnil je, da je imel težave z levim stopalom sicer že na tekmah končnice proti Milwaukeeju in Bostonu, na prvi tekmi finala proti Los Angelesu pa si je tetivo stopalnega loka dokončno pretrgal.

"Ne skrbi nas, kaj drugi govorijo. Naš namen je tekmovanje za naslov prvaka in to se ni spremenilo," pravi Spoelstra. Foto: Reuters

Miami zavrača predajo

Miami zaostaja z 1:3, Los Angeles pa lahko že v petek konča finale s četrto zmago, vendar pa Miami predajo zavrača. "Ne skrbi nas, kaj drugi govorijo. Naš namen je tekmovanje za naslov prvaka in to se ni spremenilo. Poznam značaj naših igralcev in veselim se jutrišnje tekme. Fantje so na parketu s prahom, krvjo, znojem in solzami. Drugi so doma na udobnih kavčih in to nas ne zanima," je dejal trener Miamija in dodal, da gre za štiri zmage.

Povsem jasno je, da je brez Dragića, ki je na dosedanjih tekmah končnice igral na ravni "all-star" košarkarja in dosegel povprečno 19,9 točke na tekmo, veliko težje. Vendar pa pri Miamiju trdijo, da so najboljši, ko so stisnjeni ob zid, in deloma je to dokazal Jimmy Butler, ko je ekipo s 40 točkami povedel do zmage na tretji tekmi.

"Nihče še ni pripravljen iti domov. Gre za zmago. Ne gre za zmago ali odhodom domov. Gre za zmago ali zmago. Tako mi razmišljamo o tem," je dejal Butler. "Odpisujejo nas, vsi dvomijo o nas. Ampak dokler v slačilnici verjamemo in imajo trenerji zaupanje v nas, ni pomembno nič drugega. Naši hrbti so ob zidu," je dejal Bam Adebayo.

Preberite še: