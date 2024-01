Ni več dvoma, kdo bo selektor košarkarske reprezentance

Aleksandra Sekulića so imenovali za selektorja moške članske reprezentance tudi za obdobje naslednjih dveh let. Šestinštiridesetletnik je vodenje Luke Dončića in soigralcem prevzel šestega novembra leta 2020. V zgodovino je zapisan, da je Slovenijo vodil na vseh treh velikih tekmovanjih - evropskem prvenstvu, olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu.

S sodelavci ga letos čakata dva izziva. Čez mesec dni v Kopru začenjajo kvalifikacije za nastop na EuroBasketu 2025, julija pa bodo v Pireju lovili drugi zaporedni nastop na olimpijskih igrah. V kvalifikacijah za Pariz Slovence najprej čakata tekmi proti Hrvaški in Novi Zelandiji, v nadaljevanju pa boj za prvo mesto z reprezentancami iz skupine - Grčijo, Egiptom in Dominikansko republiko.

Aleksander Sekulić Foto: Guliverimage "Vodstvu KZS in članom izvršnega odbora se zahvaljujem za zaupanje. Hkrati bi izkoristil priložnost, da čestitam Saši Dončiću za imenovanje na pozicijo športnega direktorja KZS. S skupnimi močmi se bomo podali v nove izzive, ki so pred nami. Leto 2024 bo izjemno pomembno za slovensko reprezentanco, saj imamo priložnost, da se uvrstimo na dve veliki tekmovanji, olimpijske igre in evropsko prvenstvo," je ob imenovanju povedal Sekulić. "Vse misli in napori so v tem trenutku usmerjeni h kvalifikacijam za evropsko prvenstvo, ki se bodo začele čez mesec dni s tekmama proti Ukrajini in Izraelu. Naš cilj oziroma kar obveza je vsekakor uvrstitev na evropsko prvenstvo. Pričakujem, da se bomo lahko zbrali v najboljši možni zasedbi, še posebej sedaj, ko je februarski koledar v evroligi usklajen z reprezentančnimi okni."