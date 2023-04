"Nekateri pravijo, da je naša naloga nemogoča, a ..."

"Preprosto, če ekipa vodi vso tekmo in na koncu srečno zmaga, si to zasluži," je po porazu Helios Suns v finalu druge lige ABA nad Krko (82:83) dejal strateg domžalske ekipe Dejan Jakara, ki mu je z moštvom v izjemni sezoni zmanjkala pika na i. A za slovenske pokalne podprvake še ni vse izgubljeno, saj so pred njimi še dodatne kvalifikacije in možnost, da se kljub finalnemu porazu zavihtijo med regionalno elito.

Čeprav je zaključni turnir druge lige ABA s slovenskim finalom pričaral izjemno kuliso in uspeh slovenske košarke, je bilo že pred srečanjem jasno, da bo končni zmagovalec lahko le ena ekipa in da bo druga svojo priložnost primorana iskati v dodatnih kvalifikacijah. Na koncu so bili na manj srečni strani košarkarji Heliosa, ki so le za točko in nekaj milimetrov pri zadnjem poskus Austina Luka ostali brez tako želene vstopnice za ligo ABA, v kateri so nazadnje nastopali leta 2012.

"Na koncu vse skupaj deluje, kot da je odločala ena žoga, a mislim, da je Krka danes zasluženo slavila. Mi smo jih lovili vso tekmo, zato čestitam fantom, da se nam je na koncu sploh uspelo vmešati v boj za zmago, obenem pa bi čestital tudi Krki za osvojen naslov. Kakorkoli obrnemo, moramo biti zadovoljni s sezono. Če pogledamo skupno, imamo najboljši izkupiček zmag in porazov v ligi, naredili smo dva koraka naprej v primerjavi z lansko sezono, čeprav so bili mnogi prepričani, da to ni mogoče. Vse čestitke tudi organizatorjem za odličen turnir in mojemu štabu, ki opravlja fantastičen posel," je bil kljub porazu in razočaranju ponosen strateg domžalske ekipe Dejan Jakara.

Austin Luke je poskusil s polaganjem za zmago, a bil za las neuspešen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdaj v boj v dodatnih kvalifikacijah

Domžalska ekipa je v rednem delu naravnost blestela, na 13 tekmah je izgubila le enkrat, s prvim mestom po rednem delu pa si priborila tudi organizacijo zaključnega turnirja, ki je z nedeljskim finalom in fantastično kuliso razprodane dvorane v Domžalah doživel vrhunec. Tako kot Krka se je tudi Helios spopadal z nekaj poškodbami, zato so se morali znajti brez Dennisa Tunstalla, ki še ni priptravljen za vrnitev na parket.

"Že pred turnirjem sem vlogo favorita pripisoval Krki, čeprav so igrali brez Macure in Jurkovića. Za kosanje s Krko bi morali imeti na voljo celoten naš kader. Pri Dennisu Tunstallu si nismo upali tvegati, tiste tri sekunde je sam želel na igrišče. Vso tekmo so pobirali napadalne skoke, mislim, da so dosegli 15 ali 16 točk iz drugih priložnosti. A je preprosto, če ekipa vodi vso tekmo in na koncu srečno zmaga, si to zasluži," je dejal Jakara, ki časa za objokovanje priložnosti s svojo ekipo nima.

Helios zdaj čaka boj z Borcem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Helios namreč že čez slaba dva tedna čaka "tolažilna nagrada" v obliki dodatnih kvalifikacij za ligo ABA, v kateri bi lahko imela Slovenija po sanjskem scenariju v prihodnji sezoni kar tri predstavnike. A pred domžalsko zasedbo je izjemno težka ovira, saj jo čakata dve tekmi z Borcem iz Čačka, ki je v prvi ligi ABA osvojil predzadnje mesto. "Ni še konec, jaz sem prepričan, da lahko presenetimo Borac. Upam, da nam bo lahko Tunstall takrat že pomagal, a bomo videli. Zdaj ga bomo počasi začeli vračati v trenažni proces. Zdravnik nam je dejal, da naj sami presodimo, kako in kaj, jaz sem dobil občutek, da Dennis še ni pripravljen, zato nismo hoteli prehitevati. Verjamem, da se nam bo to enkrat vrnilo," je prepričan Jakara.

"Borcu vsekakor ne bo ugajala naša hitra in pick'n'roll igra. Bomo pa zagotovo imeli spet velike težave v skoku in obrambi pod košem. Nekateri sicer pravijo, da je naša naloga nemogoča, a bomo videli. Zdaj res nimamo več kaj izgubiti, zdaj tudi nikakor ne bomo v vlogi favorita. Upam, da bomo imeli na svoji strani znova takšno kuliso kot danes in da bomo poskusili presenetiti. Fantje se bodo po tem porazu zagotovo pobrali in odšli bomo odločno v Čačak," je sklenil strateg Heliosa.

Tadej Ferme (na fotografiji levo) je prepričan, da ima Helios možnost tudi proti Borcu. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

Odločno je pohod v kvalifikacije napovedal tudi košarkar Heliosa Tadej Ferme. "Po taki tekmi je sicer težko karkoli povedati. Mislim, da smo imeli roke že skoraj na pokalu, a se ni izšlo. Mogoče smo vso tekmo odigrali v preveliki želji in nas je tudi to na koncu stalo, da se nismo tako sprostili, kot bi se sicer lahko. Mislim, da si nimamo kaj očitati. Kljub vsemu je zmagala slovenska košarka. Zdaj nas čaka Borac, možnosti vedno obstajajo, mislim, da smo že skozi sezono dokazali, da se lahko kosamo tudi z ABA-ligaši, in upam, da nam bo tam uspelo."

