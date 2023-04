Slovenski finale za prav posebno nagrado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osrednja dvorana v Domžalah bo danes zvečer ob 20.30 prizorišče finalne košarkarske tekme v ligi Aba 2. Najbolj prestižna tekma na zaključnem turnirju bo slovensko obarvana, za končno zmago v regionalnem tekmovanju se bodo pomerili Novomeščani in Domžalčani.

Končni zmagovalec domžalskega turnirja si bo v prihodnji sezoni zagotovil nastop v elitni ligi Aba, medtem ko bo osmoljenec današnjega finalnega obračuna imel možnost, da se na višjo raven regionalnega tekmovanja uvrsti prek kvalifikacij.

Krka je na zaključnem turnirju v Domžalah najprej premagala Sutjesko z 91:82, v polfinalu pa še Podgorico s 86:74. Domžalska zasedba, ki je v rednem delu tekmovanja doživela le en poraz, je bila v četrtfinalu zanesljivo boljša od Pelisterja iz Bitole s 101:47, v polfinalu pa od Širokega z 91:79.

Jan Špan Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Smo v finalu. Trener Gašper Okorn je po koncu polfinala v garderobi lepo rekel: finale se zmaguje, finale se ne igra. Jasno mi je, da obe ekipi želita priti do uspeha. Sam si želim, da pride v nedeljo čim več naših gledalcev. Da bo podpora še večja kot v petek, ko je bila podpora naših že tako super in se tule zahvaljujem za to! Vsi se veselimo finala," je pred finalom razmišljal košarkar Krke Jan Špan.

Medsebojne tekme v tej sezoni: Helios Suns : Krka 67:74 (Liga NKBM)

Krka : Helios Suns 74:67 (Liga NKBM)

Krka : Helios Suns 82:86 (Liga NKBM)

Helios Suns : Krka 89:89 (pokal SPAR, 1. tekma)

Krka : Helios Suns 74:82 (pokal SPAR, 2. tekma)

Krka : Helios Suns 77:84 (ABA 2)

Dozdajšnji prvaki lige ABA 2: 2017/18 Krka

2018/19 Sixt Primorska

2019/20 prekinjeno zaradi koronavirusa

2020/21 Studentski Centar

2021/22 Zlatibor

Druga liga ABA, finale: