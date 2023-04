Košarkarji Krke so v nedeljo v pravem slovenskem košarkarskem prazniku v Domžalah po pravi drami osvojili svoj drugi naslov v drugi ligi ABA, s tem pa so dvignili vstopnico za vrnitev v elitno regionalno druščino v prihodnji sezoni. Novomeška ekipa je bila v finalu s 83:82 po podaljšku boljša od Heliosa, ki bo svoje priložnosti za napredovanje v ligo ABA iskal še v dodatnih kvalifikacijah.

"Ali mislite, da ne vem, kaj se dogaja? Nisem jaz od včeraj," je v smehu svoje sodelavce spraševal trener Krke Gašper Okorn, potem ko si je praznil žepe pred vstopom v garderobo Krke, kjer so ga njegovi varovanci ob osvojenem naslovu druge lige ABA zalili s šampanjcem. Okorn je osvajanja lovorik in takšnega proslavljanja že vajen. Pred prihodom v Olimpijo je obubožano Cibono čudežno pripeljal do naslova hrvaškega prvaka, pred tem je lepo zgodbo spisal tudi s Falconom, pečat pa je pustil tudi pri Olimpiji. Zdaj je prvo lovoriko osvojil tudi na klopi Krke, kamor se je usedel lani poleti, in jo po izpadu v prejšnji sezoni ekspresno vrnil med elitno druščino lige ABA.

Okorn po osvojenem naslovu:

V nedeljo se je v Domžalah po dolgem času odvil pravi košarkarski praznik, v katerem so na koncu po podaljšku s 83:82 slavili košarkarji novomeškega kluba, ki so po sezoni 2017/18 še drugič osvojili ligo ABA 2 in se tako kot takrat le po enem letu premora vrnili v elitno regionalno druščino. Košarkar Heliosa Austin Luke je imel sicer v zadnji sekundi srečanja v rokah polaganje za zmago, a ga je na drugi strani Leon Stergar ravno toliko blokiral, da se je žoga zavrtela po obroču brez najdenega cilja, slavje Krke pa se je lahko začelo.

"Če sem odkrit, se zadnje akcije sploh ne spomnim. Raje bi poudaril, da je Krka odigrala najboljšo tekmo sezone vse do treh minut pred koncem. To je bila tekma, ki smo jo kljub nervoznemu začetku, ki je bil povsem normalen, nadzorovali. Potem smo ujeli ritem, a ob koncu, ko smo vodili še z devetimi točkami prednosti, bi morali zadeve samo še končati. Takšne stvari so se nam proti Heliosu letos zgodile že trikrat, saj vodimo, potem pa pademo, a tokrat nam je uspelo," je bil po koncu zadovoljen Okorn, ki je z lovoriko obkljukal najpomembnejšo nalogo v tej sezoni.

Veselje košarkarjev Krke po zmagi Foto: Grega Valančič/Sportida

Sezona obkljukana

Načrt vrniti Krko v ligo ABA mu je uspel do potankosti. "Če nam to zdaj ne bi uspelo, bi nas čakal še repasaž proti Borcu, če nam to ne bi uspelo, bi bil prihodnje leto še večji pritisk. Danes sem to opravil s to odlično ekipo. Prestali smo hude in težke stvari, a na koncu verjamem, da se je prava ekipa vrnila v ligo ABA, in od jutri sam razmišljam samo še o tem, kako ne ponoviti napak, ki jih je Krka delala pred tem. To je moja naloga," se je v prihodnost zazrl Okorn.

"Od avgusta, ko smo ekipo sestavljali, sem ponavljal, da imamo vse možnosti, da se vrnemo. Helios je bil v rednem delu sproščen, to je neka druga zgodba, mi pa smo se na vsaki tekmi počutili kot neke vrste favoriti. To sem sam tudi poudarjal na vsaki tekmi, tu v Domžalah pa smo res pokazali neko konstantnost. Če se ne bi zgodile te zadnje minute, bi ta turnir označil za odličnega, kajti na tujem terenu proti prvi ekipi rednega dela tako nadzirati potek srečanja je res dosežek velikih ekip. Pokazalo se je tudi, da smo z okrepitvami zadeli v polno, danes je sezona odkljukana in zdaj bomo res uživali," je bil zadovoljen Okorn.

Okorn se je po osvojenem naslovu že zazrl v prihodnost. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Jaz sem se že pred leti, ko sem še mlad vodil Olimpijo v evroligi, navadil živeti s pritiskom. Kot kaže, se v takšnih položajih dobro znajdem, je pa res, da potrebujem dobrega sogovornika na drugi strani. In to se mi je v teh štirih zgodbah z Olimpijo, Falco, Cibono in Krko tudi zgodilo. Imel sem sogovornika, ki mi je znal prisluhniti in mi dal dovoljenje, da sem ekipo sestavil po svojem okusu," je poudaril Okorn, ki je pred dnevi dopolnil 50. rojstni dan.

Pogled proti prihodnosti

A delo Okorna pri dolenjskem klubu s tem nikakor ni končano. "Čisto odkrito se bom po tem slavju hitro dobil z direktorjem kluba Juretom Balažičem, povedal mu bom svoje želje glede ekipe, ki je trenutno zbrana, potem pa da skupaj dobiva še dobrega sogovornika, najprej v predsedniku kluba, da se pogovorimo in dogovorimo. Sam sem prepričan, da je Krka zmožna še nekoliko povečati proračun, ki bo ravno pravšnji, da se naredi lepa zgodba tudi v prvi ligi ABA. Kot sem rekel, naredil bom vse, kar bo v moji moči, da se ne ponovi zgodba iz preteklosti. V Novem mestu se počutim odlično in do konca sezone bo to res še ena velika 'uživancija'. Prepričan sem, da tudi sam spadam spet v prvo ligo ABA, ne samo Krka," je bil pričakovano odlično razpoložen Okorn.

Mate Vucić je osvojil naziv MVP finalnega turnirja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Naslov MVP je na konce romal v roke Matetu Vuciću, ki je v finalu dosegel 14 točk in 12 skokov. "Ta naziv MVP mi pomeni veliko, a mislim, da je tu še veliko igralcev, ki bi si to zaslužili. Še bolj kot to pa sta pomembna naš uspeh in prva trofeja. Zaradi tega sem srečen. Vso sezono smo čutili pritisk in da smo glavni favoriti na papirju, a tega si sami nismo zastavljali na tak način. Mislim, da ne bi bilo krivično, tudi če bi zmagal Helios, a na koncu smo imeli mi še malce sreče. Bila je res težka tekma, tudi sezona, a res smo se povezali in naredili lepo zgodbo. Pri tej zadnji akciji Heliosa sem obstal kot kamen, nisem vedel, kaj se dogaja, mislil sem, da je konec, a se je na srečo obrnilo drugače," je bil zadovoljen Vucić.

Pomembno vlogo pri uspehu Krke, ki je bila sicer nezgrešljiva s črte prostih metov (21/21), pa je imel tudi Jan Špan, ki je v drugem polčasu v pomembnih trenutkih z Rokom Stipčevićem in Miho Škedljem vlekel voz Krke. "Takšne tekme je najlepše igrati, a imeli smo tudi nekaj sreče. Mogoče je zaradi tega ta zmaga še slajša, ker bi si tudi Helios danes zaslužil zmago. Res smo veseli, tudi čustveno izčrpani, a za to se trenira in igra. Izpolnili smo glavni cilj sezone, dosegli smo nekaj velikega," je bil več kot zadovoljen Špan.

