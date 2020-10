Negotovost pri Olimpiji, Špance boli nedeljski udarec

V nedeljo, 4. oktobra, so morali košarkarji Cedevite Olimpije v desetdnevno karanteno, potem ko je bil eden od košarkarjev pozitiven na koronavirus. Ker jim država ni prišla naproti, so izgubili dvoboj drugega kroga EuroCupa proti Bursasporju brez boja. Praksa v Evropi je takšna, da lahko preostali zdravi športniki nadaljujejo treninge in tekmovanja, v katerih nastopajo, pri nas pa so naleteli na gluha ušesa.

Tako je Olimpija edina v Evropi, ki je izgubila dvoboj za zeleno mizo z 0:20. Po dveh krogih so tako Ljubljančani še brez zmage, potem ko so v prvem zapravili lepo priložnost, da bi se z gostovanja v Franciji pri Nanterru vrnili s polnim izplenom.

Zavedajo se, da bo naslednji test, ki bo danes ob 18.30, zelo zahteven, saj prihaja kakovostna Gran Canaria. Povrhu vsega glavni trener Jurica Golemac zaradi karantene s košarkarji ni mogel trenirati, zato so bile priprave na naslednji obračun okrnjene.

V lov na prvo zmago, Španci se v Ljubljani ne nameravajo ustavljati

"Gran Canaria je zelo kvalitetna ekipa, ki v naši skupini v tej sezoni za zdaj še ne pozna poraza. Moštvo je prenovljeno, vodi ga nov glavni trener. Na vsakem igralnem položaju imajo Španci po dva kakovostna igralca. Čaka nas zelo težko delo, sploh ob položaju, v katerem smo bili v zadnjem tednu. Dali bomo vse od sebe in naredili vse, da pridemo do prve zmage v EuroCupu," je pred poznopopoldanskim obračunom dejal Golemac.

Jaka Blažič je na prvi tekmi dosegel 19 točk, drugega pa tako kot soigralci ni mogel odigrati, ker je bil v karanteni. Olimpija je dvoboj z Bursasporjem tako izgubila z 0:20. Foto: ABA/Aleš Fevžer

Gran Canaria je v prvih dveh krogih EuroCupa vknjižila zmagi na gostovanju v Grčiji pri Promitheasu in doma nad Nanterrom, je pa zato doživela visok poraz v nedeljo v domačem prvenstvu, ko jo je v domači dvorani ponižal Real Madrid. Tekmo je dobil s kar 90:65.

"Mentalno se moramo pripraviti na to tekmo, saj so vse v EuroCupu zelo težke. Olimpija je ekipa z izjemnimi košarkarji. Na položaju organizatorja igre imajo izkušena Kendricka Perryja in Roka Ukića, dva vrhunska košarkarja. Tu so še Blažič, Brown, Murić. Zavedamo se, da je pred nami težka naloga, a želimo nadaljevati zmagovalni ritem v EuroCupu," pred tekmo pravi prvi mož stroke pri španskem predstavniku Porfi Fisac.